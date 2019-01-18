«Кардифф Сити» арендовал у «Эвертона» Ньяссе

Как отмечается в сообщении, 28-летний сенегальский форвард будет выступать за «Кардифф» до конца сезона.

Ньяссе перешел в «Эвертон» в феврале 2016 года из «Локомотива». В составе «ирисок» футболист провел 39 матчей, забил девять голов. За полтора сезона в московском клубе Ньяссе записал себе в актив 19 мячей в 42 играх.