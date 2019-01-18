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15:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Кардифф Сити» арендовал у «Эвертона» Ньяссе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бывший нападающий московского «Локомотива» Бай Умар Ньяссе перешел на правах аренды из ливерпульского «Эвертона» в другой клуб английской футбольной премьер-лиги — «Кардифф Сити», сообщается на официальном сайте валлийской команды.

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Как отмечается в сообщении, 28-летний сенегальский форвард будет выступать за «Кардифф» до конца сезона.

Ньяссе перешел в «Эвертон» в феврале 2016 года из «Локомотива». В составе «ирисок» футболист провел 39 матчей, забил девять голов. За полтора сезона в московском клубе Ньяссе записал себе в актив 19 мячей в 42 играх.

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