«Кардифф Сити» арендовал у «Эвертона» Ньяссе
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бывший нападающий московского «Локомотива» Бай Умар Ньяссе перешел на правах аренды из ливерпульского «Эвертона» в другой клуб английской футбольной
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бывший нападающий московского «Локомотива» Бай Умар Ньяссе перешел на правах аренды из ливерпульского «Эвертона» в другой клуб английской футбольной
Как отмечается в сообщении, 28-летний сенегальский форвард будет выступать за «Кардифф» до конца сезона.
Ньяссе перешел в «Эвертон» в феврале 2016 года из «Локомотива». В составе «ирисок» футболист провел 39 матчей, забил девять голов. За полтора сезона в московском клубе Ньяссе записал себе в актив 19 мячей в 42 играх.