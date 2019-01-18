Дороже Криштиану 11 игроков. Месси — третий
Аудиторская компания KPMG опубликовала ежегодный отчет, посвященный победителям ведущих европейских чемпионатов. Выделяем главное из него.
Аудиторская компания KPMG опубликовала ежегодный отчет, посвященный победителям ведущих европейских чемпионатов. Выделяем главное из него.
Компания проанализировала финансы восьми
В целом по миру, траты на жалованье работникам клуба (в том числе футболистам и тренерам) растут. К примеру, год назад «Бавария» расходовала на зарплаты 264,9 миллиона евро, а сейчас — 302,5. Но «Ювентус» оптимизировал эту статью, пусть и незначительно — его сотрудникам уходит 259 миллионов евро, что на 2,8 миллиона меньше, чем в сезоне-2016/17. Очевидно, что через год это число вырастет, ведь отчет не учитывает переехавшего в Турин летом Криштиану Роналду.
«Манчестер Сити», вопреки стереотипам, выделяет на зарплаты 293 миллиона евро, а вот «Барселона» установила рекорд — раньше никто из чемпионов стран не обогащал свой штат на полмиллиарда евро. Сумма каталонцев — 561,6 миллиона евро. «Реал» еще с Криштиану Роналду в составе отдавал на зарплаты 406,1 миллиона евро.
Если верить transfermarkt, больше всех стоит состав «Барселоны» — 1,16 миллиарда евро. За ней
Тут суммы считались уже по состоянию на 1 января 2019-го, так что переход Криштиану Роналду в «Ювентус» учитывается. В аудиторской компании считают, что португалец — самый дорогой актив туринской команды, а сама она стоит 792 миллиона евро.
В отличие от transfermarkt, KPMG отдает «Сити» победу в рейтинге самых ценных составов. Но эту победу аналитики определяли по фотофинишу — «Барселона» отстает на
Ранее фирма определила и самых дорогих футболистов. В десятку попали два представителя «Барселоны», по одному игроку каждой из команд английской топ-6 за исключением «Арсенала», форвард «Атлетико» и пара нападающих «ПСЖ».
Неймар и Мбаппе возглавили этот рейтинг. По мнению аудиторов, бразилец сейчас стоит 229,1 миллиона евро, а француз чуть меньше — 215 миллионов. Замкнул тройку многолетний лидер «Барселоны» Месси (203,3 миллиона евро). Самый большой сюрприз этой десятки — отсутствие в ней Криштиану Роналду. Португалец только на 12 месте — его стоимость равна 107 миллионам евро. На три миллиона дороже стоит форвард «Манчестер Сити» Стерлинг, занимающий 11-ю строчку. Кстати, transfermarkt тоже ставит Роналду на 12 место среди самых дорогих футболистов мира. Месси там третий, а лидер — Мбаппе.
На основе своих данных KPMG составила символическую сборную самых дорогих футболистов