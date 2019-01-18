Дороже Криштиану 11 игроков. Месси — третий

Источник: AP 2019

Наибольшие доходы — у «Барселоны»

Компания проанализировала финансы восьми клубов-чемпионов своих стран. В отчет вошли «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Бавария», ПСВ, «Порту» и «Галатасарай». Среди них больше всех заработали в сезоне-2017/18 каталонцы — 689 миллионов евро. Следом с приличным отставанием располагаются «Бавария» (596 миллионов) и «Манчестер Сити» (568 миллионов). Для сравнения, доходы ПСВ составили мизерные 62 миллиона евро. Важная ремарка: все эти суммы не включают прибыль от продаж футболистов. А крупнейшие статьи доходов клубов — спонсорские и коммерческие сделки.

Полмиллиарда на зарплаты

В целом по миру, траты на жалованье работникам клуба (в том числе футболистам и тренерам) растут. К примеру, год назад «Бавария» расходовала на зарплаты 264,9 миллиона евро, а сейчас — 302,5. Но «Ювентус» оптимизировал эту статью, пусть и незначительно — его сотрудникам уходит 259 миллионов евро, что на 2,8 миллиона меньше, чем в сезоне-2016/17. Очевидно, что через год это число вырастет, ведь отчет не учитывает переехавшего в Турин летом Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити», вопреки стереотипам, выделяет на зарплаты 293 миллиона евро, а вот «Барселона» установила рекорд — раньше никто из чемпионов стран не обогащал свой штат на полмиллиарда евро. Сумма каталонцев — 561,6 миллиона евро. «Реал» еще с Криштиану Роналду в составе отдавал на зарплаты 406,1 миллиона евро.

«Манчестер Сити» — самая дорогая команда в мире

Если верить transfermarkt, больше всех стоит состав «Барселоны» — 1,16 миллиарда евро. За ней чуть-чуть не поспевает «Манчестер Сити» (1,13 миллиарда). Но аналитики KPMG считают, что все наоборот — именно у чемпионов Англии самая дорогая команда на планете.

Тут суммы считались уже по состоянию на 1 января 2019-го, так что переход Криштиану Роналду в «Ювентус» учитывается. В аудиторской компании считают, что португалец — самый дорогой актив туринской команды, а сама она стоит 792 миллиона евро.

В отличие от transfermarkt, KPMG отдает «Сити» победу в рейтинге самых ценных составов. Но эту победу аналитики определяли по фотофинишу — «Барселона» отстает на каких-то 80 тысяч евро.

Мбаппе — дороже всех

Ранее фирма определила и самых дорогих футболистов. В десятку попали два представителя «Барселоны», по одному игроку каждой из команд английской топ-6 за исключением «Арсенала», форвард «Атлетико» и пара нападающих «ПСЖ».

Неймар и Мбаппе возглавили этот рейтинг. По мнению аудиторов, бразилец сейчас стоит 229,1 миллиона евро, а француз чуть меньше — 215 миллионов. Замкнул тройку многолетний лидер «Барселоны» Месси (203,3 миллиона евро). Самый большой сюрприз этой десятки — отсутствие в ней Криштиану Роналду. Португалец только на 12 месте — его стоимость равна 107 миллионам евро. На три миллиона дороже стоит форвард «Манчестер Сити» Стерлинг, занимающий 11-ю строчку. Кстати, transfermarkt тоже ставит Роналду на 12 место среди самых дорогих футболистов мира. Месси там третий, а лидер — Мбаппе.