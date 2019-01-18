Казахстанские футбольные клубы вместе потратили 63 миллиона евро на зарплаты за один год

На выплату жалования клубы КПЛ тратят 60 процентов бюджета. Всего же КПЛ в 2016 году выплатила зарплат на 63 миллионов евро, а средняя цифра на клуб составляет 5,3 миллиона евро.

На зарплаты футболистам приходится 79 процентов бюджета КПЛ, а остальные 23 тратятся на сотрудников команд. В среднем все европейские лиги выплачивают игрокам и работникам клуба в пропорции 71 на 29 процентов.

По среднему зарплатному фонду одного клуба Казахстан занял 17-е место. Следом идут Швеция (5,2 миллиона евро на один клуб), Израиль (5,2) и Норвегия (4,8).

По зарплатам уверенно лидирует Англия, которая потратила 3,077 миллиарда евро. Далее идут Испания и Германия — 1,430 и 1,360 миллиарда евро. Зарплатный фонд одного английского клуба в среднем составлял 153,9 миллиона евро, второй по этому показателю идет Германия — 75,3 миллиона, а третье место у Испании — 71,5 миллиона.

В целом, по сравнению с прошлыми сезонами клубы КПЛ стали тратить на зарплаты на три процента меньше. По этому показателю Казахстан вместе с Россией и Македонией вошел в число самых экономных лиг УЕФА. Хуже всего ситуация обстоит в чемпионате Уэльса, где зарплаты упали на 14 процентов.