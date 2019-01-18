Гасилин покинул португальский «Академику де Визеу»
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский нападающий Алексей Гасилин сообщил, что покинул клуб второго футбольного дивизиона Португалии «Академику де Визеу».
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский нападающий Алексей Гасилин сообщил, что покинул клуб второго футбольного дивизиона Португалии «Академику де Визеу».
«Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и менеджеров. Все очень помогли и были очень дружелюбны. Я был рад играть за эту команду и бороться за победы в ее составе. Но это футбольная жизнь, и мы должны сказать «до свидания», — написал 22-летний форвард на своей странице в Instagram.
Гасилин выступал за «Академику де Визеу» с начала текущего сезона, в 10 матчах за клуб забил два гола. Ранее футболист, защищавший цвета молодежной сборной России, играл за пермский «Амкар»,