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15:53 (мск), источник: Р-Спорт

Гасилин покинул португальский «Академику де Визеу»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский нападающий Алексей Гасилин сообщил, что покинул клуб второго футбольного дивизиона Португалии «Академику де Визеу».

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«Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и менеджеров. Все очень помогли и были очень дружелюбны. Я был рад играть за эту команду и бороться за победы в ее составе. Но это футбольная жизнь, и мы должны сказать «до свидания», — написал 22-летний форвард на своей странице в Instagram.

Гасилин выступал за «Академику де Визеу» с начала текущего сезона, в 10 матчах за клуб забил два гола. Ранее футболист, защищавший цвета молодежной сборной России, играл за пермский «Амкар», санкт-петербургский «Зенит», резервную команду немецкого «Шальке».

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