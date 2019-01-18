Гасилин покинул португальский «Академику де Визеу»

«Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и менеджеров. Все очень помогли и были очень дружелюбны. Я был рад играть за эту команду и бороться за победы в ее составе. Но это футбольная жизнь, и мы должны сказать «до свидания», — написал 22-летний форвард на своей странице в Instagram.