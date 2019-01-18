Роналду и Хаби Алонсо предстанут перед судом

Источник: Reuters

33-летний португалец уже договорился с испанскими властями о соглашении, согласно которому он заплатит 16,9 миллиона фунтов стерлингов и будет приговорен к двум годам тюремного заключения условно.

Ранее, испанское казначейство обвинило 33-летнего португальца в том, что он не платил 12,8 млн фунтов стерлингов в качестве налога на доходы от имиджевых прав в период с 2011 по 2014 год.