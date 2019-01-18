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15:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду и Хаби Алонсо предстанут перед судом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и тренер юношей «Реала» U-14 Хаби Алонсо​ предстанут перед судом в столице Испании во вторник по обвинению в фискальном мошенничестве, сообщает Mirror.

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Источник: Reuters

33-летний португалец уже договорился с испанскими властями о соглашении, согласно которому он заплатит 16,9 миллиона фунтов стерлингов и будет приговорен к двум годам тюремного заключения условно.

Ранее, испанское казначейство обвинило 33-летнего португальца в том, что он не платил 12,8 млн фунтов стерлингов в качестве налога на доходы от имиджевых прав в период с 2011 по 2014 год.

Параллельно пройдет слушание в отношении Алонсо. На скамье подсудимых помимо Алонсо окажутся его налоговый консультант Иван Салдуа Аскуэнага и глава консультационной фирмы Игнаси Маэстре Касанова. Прокуратура требует приговорить каждого из них, включая Алонсо, к пяти годам заключения за налоговые преступления в 2010, 2011, 2012 годах, а также штрафу в размере 4 миллиона евро.

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