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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Ехать в Казахстан в 22 года — не лучший вариант». Бразилец с опытом игры в группе ЛЕ отказал «Кайрату»

Бразильский полузащитник «Зари» Силас решил не менять команду в зимнее окно. Об этом в интервью UA-football.com сообщил главный тренер украинского клуба Юрий Вернидуб.

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Ранее сообщалось, что за Силаса борются «Кайрат» и венгерский «Мол-Види», который этой осенью выступал в группе Лиги Европы.

«Силас остается у нас — это точно. Ему всего 22 года. Парень понимает, что нужно расти. Думаю, в этом возрасте ехать в Казахстан — не самый лучший вариант. Это моё мнение, и он с ним согласился. Он хороший футболист, и я рад, что выбрал мудрое решение», — сказал Вернидуб.

22-летний Силас перешел в «Зарю» летом 2017 года из бразильского «Интернасионаля». В 36 матчах чемпионата Украины он забил три гола и отдал четыре ассиста. Осенью 2017 года Силас провел игр в группе ЛЕ, отметившись одним мячом в ворота немецкой «Герты».

Интересно, что и сам Вернидуб мог продолжить карьеру в «Кайрате» в конце 2017 года, но переговорам помешал украинский журналист Игорь Бурбас.

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"Ехать в Казахстан в 22 года - не лучший вариант". Бразилец с опытом игры в группе ЛЕ отказал "Кайрату"
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