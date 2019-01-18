«Ехать в Казахстан в 22 года — не лучший вариант». Бразилец с опытом игры в группе ЛЕ отказал «Кайрату»

Ранее сообщалось, что за Силаса борются «Кайрат» и венгерский «Мол-Види», который этой осенью выступал в группе Лиги Европы.

«Силас остается у нас — это точно. Ему всего 22 года. Парень понимает, что нужно расти. Думаю, в этом возрасте ехать в Казахстан — не самый лучший вариант. Это моё мнение, и он с ним согласился. Он хороший футболист, и я рад, что выбрал мудрое решение», — сказал Вернидуб.

22-летний Силас перешел в «Зарю» летом 2017 года из бразильского «Интернасионаля». В 36 матчах чемпионата Украины он забил три гола и отдал четыре ассиста. Осенью 2017 года Силас провел игр в группе ЛЕ, отметившись одним мячом в ворота немецкой «Герты».