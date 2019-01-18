Бензема не потребуется операция, форвард сыграет с «Севильей»

Напомним, французский футболист получил травму мизинца после столкновения во время матча 19-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (2:1). В результате медицинского обследования у француза был выявлен перелом мизинца на правой руке.

«Операции не будет. У него травма мизинца, но это не проблема, чтобы не сыграть завтра или в среду. Я видел его, у него всё хорошо. Мы рады, что он с командой», — цитирует AS Солари.