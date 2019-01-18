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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Бензема не потребуется операция, форвард сыграет с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари сообщил, что нападающий Карим Бензема готов играть с «Севильей».

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Источник: Reuters

Ранее в СМИ сообщалось, что форвард перенесёт операцию 20 января.

Напомним, французский футболист получил травму мизинца после столкновения во время матча 19-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (2:1). В результате медицинского обследования у француза был выявлен перелом мизинца на правой руке.

«Операции не будет. У него травма мизинца, но это не проблема, чтобы не сыграть завтра или в среду. Я видел его, у него всё хорошо. Мы рады, что он с командой», — цитирует AS Солари.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором семи забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами.

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