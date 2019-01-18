«Барсу» могут выкинуть из Кубка Испании. При чем тут Черышев?

Источник: Спорт-Экспресс

Что произошло

В Испании закипел скандал вокруг «Барселоны» — точнее, защитника сине-гранатового дубля Чуми. 19-летний футболист накануне первого матча 1/8 финала испанского Кубка против «Леванте» (1:2) получил пятую желтую карточку в игре за «Барсу Б» и был дисквалифицирован на одну встречу в сегунде Б (третьем дивизионе). Однако Эрнесто Вальверде 10 января выпустил его на поле в Валенсии — и теперь каталонцев могут отстранить от участия в Кубке.

Ложная тревога

Слухи об этом начало распространять издание El Mundo за несколько часов до начала ответной встречи. Поднялся шум, и в дело потребовалось вступить даже Королевской федерации футбола Испании, которая успокоила поклонников каталонцев: наказание Чуми в «Барсе Б» не распространяется на другие соревнования. Ложная тревога.

Дело Черышева

Однако не все так просто. «Леванте», уступив накануне «Барселоне» 0:3 и пропустив ее в четвертьфинал, решил в пятницу, с утра пораньше, обратиться к юристам и подать жалобу на каталонскую команду — очевидно, в надежде на наказание сине-гранатовых и их исключение из Кубка. А ряд изданий не без оснований вспомнил «Дело Черышева».

Напомню, в декабре 2015-го «Реал» был исключен из кубкового розыгрыша после того, как на поле в первом матче 1/16 финала с «Кадисом» (3:1) в его составе вышел Денис Черышев. Российский полузащитник весной того же года, выступая за «Вильярреал», получил желтую карточку в полуфинале Кубка Испании — она стала для него третьей в турнире и автоматически означала дисквалификацию на следующую кубковую игру. Этой игрой и стала встреча с «Кадисом». Мадридский клуб и сам футболист настаивали на том, что ничего не знали об этом, но незнание закона не освободило их от ответственности.

В чем разница между этими случаями?

Точно также к ответу сейчас призывают «Барсу», напоминая про Черышева и указывая на статью 56.3 дисциплинарного кодекса, где говорится: «…игрок дубля не может выступать за основную команду до тех пор, пока не истечет срок его дисквалификации».

Каталонцы пока отбивают нападки со стороны, указывая на разницу в этих случаях. Вот в чем она заключается:

1. Самое главное — срок подачи жалоб в подобных ситуациях четко ограничен 48 часами после выявленного нарушения. «Кадис» показал пальцем на Черышева чуть ли не во время матча, поэтому ситуация там развивалась стремительно. «Леванте» спохватился лишь спустя неделю, да и то после того, как поднялся информационный шум.

Тем не менее, его обращение должно быть рассмотрено. И дальше все будет решаться на усмотрение дисциплинарного комитета.

2. Дисквалификация Черышева была заработана в Кубке Испании и распространялась, в первую очередь, на этот турнир, поэтому он действительно не имел никакого права выходить на поле в составе «Реала». В ситуации с Чуми речь идет о третьем испанском дивизионе и предупреждениях, полученных в играх за дубль.

3. В противовес статье 56.3 в Кодексе существует предписание номер 28, в котором сказано, что, при одновременном наличии нескольких профессиональных лицензий (по информации ряда СМИ, у Чуми две лицензии — от «Барсы Б» и «Барсы»), незначительные наказания (такие, как перебор карточек) не распространяются на соревнования, для участия в которых нужна другая лицензия. То есть, защитник сине-гранатовых не мог играть за дубль, но мог — за основу.

Правда, издание Marca утверждает, что у Чуми только одна лицензия — если это так, то у «Барселоны» действительно могут быть проблемы.

«Реал» дважды входил в одну реку

Удивительно, но с «Реалом» такая история приключалась дважды — только во второй раз все закончилось хэппи-эндом. В 2016 году защитник «сливочного» дубля Альваро Техеро получил пятое предупреждение в игре за «Кастилью» ровно перед ответной встречей в Кубке Испании против «Культураль Леонесы» — и все равно сыграл за основу мадридцев в кубковом матче. «Реал» тогда интерпретировал ситуацию ровно таким же образом, как это сейчас делает «Барселона» — и избежал наказания.