15 игроков с самыми завышенными контрактами. Чорлука, Хамес и Бэйл в деле
Рубрика «Сколько ты зарабатываешь?».
Рубрика «Сколько ты зарабатываешь?».
Мы не включали в рейтинг футболистов, которые выступают в MLS, Китае или на Ближнем Востоке, где традиционно заманивают звезд золотыми контрактами. Ниже — 15 с игроков, которым платят неоправданно много.
Стартуем с РПЛ: два года назад переподписание контракта с Чорлукой считалось большим успехом. Но хорват сломался и почти весь чемпионский сезон пропустил
В случае с Доннаруммой решающую роль сыграл его агент Мино Райола, который выбил 18-летнему парню такой контракт, который не снился многим звездам футбола. И не сказать, что с того времени Джиджи серьезно прибавил. А вот Дуглас Коста наиграл на свои деньги, но в этом сезоне совсем стух и наверняка покинет «Ювентус» по окончании сезона.
Вы можете хвалить «Боруссию» за подписания Санчо и Алькасера, но трансфер Махмуда Дауда — это полный провал. Полузащитник проигрывает конкуренцию почти всем партнерам по команде, но получает баснословные по меркам Бундеслиги 7 млн за год. Наверняка скоро Дортмунд включил режим оптимизации.
Еще два представителя Бундеслиги с завышенными контрактами. В этом сезоне Кингсли провел на поле чуть больше 300 мину и забил всего два мяча, проиграв конкуренцию Роббену и Рибери. У форварда «Боруссии» Филиппа статистика ненамного лучше — 2 гола в 15 матчах сезона.
Форвард, который так и не смог заиграть на
Похожая история с Фалькао. Только, в отличие от Чичи, он несколько лет провел на невероятном уровне и заслужил свой контракт в «Монако». У Радамеля не такая уж плохая статистика — 7 голов в 17 матчах Лиги 1, но этого все равно мало. Особенно забавно коррелирует его зарплата с местом монегасков в турнирной таблице.
Гонсало не хотел покидать «Ювентус» и сказал, что перейдет в «Милан» только если удовлетворят его финансовые аппетиты. С горем пополам два клуба поделили между собой зарплату Игуаина. Правда, тот пока не спешит ее отрабатывать — 6 мячей за полсезона в Серии А — статистика не его уровня. Может, с переходом в «Челси» получится
«Барса» стала первым клубом в истории, которая тратит более 500 млн евро в год на зарплату игрокам. Во многом
Хотя пальму первенства за самый бестолковый трансфер 2018, наверное, все же удерживает «МЮ». Зачем Моуринью понадобился футболист за такие деньги и на такую зарплату — непонятно. При Сульшере Фред тоже почти не играет и рискует уже по окончании этого сезона покинуть «Олд Траффорд».
Переманить звезду «Реала» в «Арсенал» можно только шикарным контрактом, и Арсен Венгер это понимал. Потому уже который год Озил сидит на набитых банкнотами мешках и время от времени раздаёт гениальные голевые передачи. Тем не менее, нестабильность Месута в важных матчах заставляет говорить о его переоцененности. Да и с приходом Эмери дни Озила в «Арсенале», кажется, сочтены.
По степени бесполезности зарплат в европейском футболе Алексис должен находиться на первом месте, так как его игра за «Ман Юнайтед» — это просто позор. 1 гол в этом сезоне при зарплате в 300 тысяч фунтов в неделю — это все равно, что дворник получал бы 100 тысяч рублей за то, что по утрам выходил бы на минутку, чтобы убрать пару пустых бутылок у своего подъезда.
Еще один невероятно талантливый и раскрученный атакующий защитник, который уже несколько лет подряд вылезает на своей популярности в медиа. Хамес порой и правда очень хорош, но, как и Озилу, ему недостает стабильности. В противном случае «Реал» не отправлял бы его в аренду. Ведь на годовую зарплату колумбийца можно приобрести молодого перспективного футболиста.
Огромная зп самому дорогому футболисту в мире, которым Бэйл в свое время являлся — нормальная история. Только дело вот звездой уровня Криштиану или даже Модрича Гарет для «Реала» не стал. По большому счету, большую часть заработанных в Мадриде денег валлиец получил за усердную работу в реабилитационном центре после очередной травмы.
Марк Бессонов