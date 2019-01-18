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18:49 (мск), источник: Sport24

15 игроков с самыми завышенными контрактами. Чорлука, Хамес и Бэйл в деле

Рубрика «Сколько ты зарабатываешь?».

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Источник: AP 2019

Мы не включали в рейтинг футболистов, которые выступают в MLS, Китае или на Ближнем Востоке, где традиционно заманивают звезд золотыми контрактами. Ниже — 15 с игроков, которым платят неоправданно много.

Ведран Чорлука, «Локомотив»

4,5 млн евро за сезон

Стартуем с РПЛ: два года назад переподписание контракта с Чорлукой считалось большим успехом. Но хорват сломался и почти весь чемпионский сезон пропустил из-за травмы, а теперь далек от основы «Локо». В этом году он провел на поле 1120 минут, но продолжает получать огромные деньги. Ведран — второй самый высокооплачиваемый игрок лиги после Паредеса.

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Дуглас Коста и Джанлуиджи Доннарумма, «Ювентус» и «Милан»

По 6 млн евро млн евро за сезон

В случае с Доннаруммой решающую роль сыграл его агент Мино Райола, который выбил 18-летнему парню такой контракт, который не снился многим звездам футбола. И не сказать, что с того времени Джиджи серьезно прибавил. А вот Дуглас Коста наиграл на свои деньги, но в этом сезоне совсем стух и наверняка покинет «Ювентус» по окончании сезона.

Махмуд Дауд, «Боруссия Д»

7 млн евро за сезон

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Вы можете хвалить «Боруссию» за подписания Санчо и Алькасера, но трансфер Махмуда Дауда — это полный провал. Полузащитник проигрывает конкуренцию почти всем партнерам по команде, но получает баснословные по меркам Бундеслиги 7 млн за год. Наверняка скоро Дортмунд включил режим оптимизации.

Кингсли Коман и Максимилиан Филипп, «Бавария» и «Боруссия» Д

По 8,3 млн евро за сезон

Еще два представителя Бундеслиги с завышенными контрактами. В этом сезоне Кингсли провел на поле чуть больше 300 мину и забил всего два мяча, проиграв конкуренцию Роббену и Рибери. У форварда «Боруссии» Филиппа статистика ненамного лучше — 2 гола в 15 матчах сезона.

Чичарито, «Вест Хэм»

8,5 млн евро за сезон

Форвард, который так и не смог заиграть на топ-уровне, но который получает как звезда мирового футбола. Чичарито удобно устроился в «Вест Хэме» — выходит в основе не регулярно, забил всего 5 мячей за половину сезона, зато исправно получает радостные SMS о зачислении денег на банковский счет.

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Радамель Фалькао, «Монако»

9 млн евро за сезон

Похожая история с Фалькао. Только, в отличие от Чичи, он несколько лет провел на невероятном уровне и заслужил свой контракт в «Монако». У Радамеля не такая уж плохая статистика — 7 голов в 17 матчах Лиги 1, но этого все равно мало. Особенно забавно коррелирует его зарплата с местом монегасков в турнирной таблице.

Гонсало Игуаин, «Ювентус» \ «Милан»

9,5 млн евро

Гонсало не хотел покидать «Ювентус» и сказал, что перейдет в «Милан» только если удовлетворят его финансовые аппетиты. С горем пополам два клуба поделили между собой зарплату Игуаина. Правда, тот пока не спешит ее отрабатывать — 6 мячей за полсезона в Серии А — статистика не его уровня. Может, с переходом в «Челси» получится что-то исправить?

Артуро Видаль, «Барселона»

9,7 млн евро за сезон

«Барса» стала первым клубом в истории, которая тратит более 500 млн евро в год на зарплату игрокам. Во многом из-за политики, по которой Артуро Видаль в 31 год выбил себе королевский контракт и устроился на скамейке запасных. Понятно, что чилиец — не балласт и свою пользу принесет, но его зарплата даже для «Барселоны» кажется завышенной.

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Фред, «Манчестер Юнайтед»

10,5 млн евро за сезон

Хотя пальму первенства за самый бестолковый трансфер 2018, наверное, все же удерживает «МЮ». Зачем Моуринью понадобился футболист за такие деньги и на такую зарплату — непонятно. При Сульшере Фред тоже почти не играет и рискует уже по окончании этого сезона покинуть «Олд Траффорд».

Месут Озил, «Арсенал»

18,3 млн евро за сезон

Переманить звезду «Реала» в «Арсенал» можно только шикарным контрактом, и Арсен Венгер это понимал. Потому уже который год Озил сидит на набитых банкнотами мешках и время от времени раздаёт гениальные голевые передачи. Тем не менее, нестабильность Месута в важных матчах заставляет говорить о его переоцененности. Да и с приходом Эмери дни Озила в «Арсенале», кажется, сочтены.

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Алексис Санчес, «Манчестер Юнайтед»

18,8 млн евро за сезон

По степени бесполезности зарплат в европейском футболе Алексис должен находиться на первом месте, так как его игра за «Ман Юнайтед» — это просто позор. 1 гол в этом сезоне при зарплате в 300 тысяч фунтов в неделю — это все равно, что дворник получал бы 100 тысяч рублей за то, что по утрам выходил бы на минутку, чтобы убрать пару пустых бутылок у своего подъезда.

Хамес Родригес, «Бавария»

19,4 млн евро за сезон

Еще один невероятно талантливый и раскрученный атакующий защитник, который уже несколько лет подряд вылезает на своей популярности в медиа. Хамес порой и правда очень хорош, но, как и Озилу, ему недостает стабильности. В противном случае «Реал» не отправлял бы его в аренду. Ведь на годовую зарплату колумбийца можно приобрести молодого перспективного футболиста.

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Гарет Бэйл, «Реал»

20,8 млн евро за сезон

Огромная зп самому дорогому футболисту в мире, которым Бэйл в свое время являлся — нормальная история. Только дело вот звездой уровня Криштиану или даже Модрича Гарет для «Реала» не стал. По большому счету, большую часть заработанных в Мадриде денег валлиец получил за усердную работу в реабилитационном центре после очередной травмы.

Марк Бессонов

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