«Политики вынуждают Рыболовлева продать «Монако». Что творится в клубе Головина
Пять вопросов французскому журналисту про нашего легионера и «Монако».
Пять вопросов французскому журналисту про нашего легионера и «Монако».
Журналист L’Equipe Антуан Бурлон специализируется на «Монако» и многое знает про команду, за которую выступает Александр Головин. Он поделился с нами своими мыслями о команде.
«Это хороший выбор, который может оправдаться в будущем, даже несмотря на то что первые месяцы во Франции получились не самыми позитивными. Здесь он может прогрессировать в хорошей лиге и получать множество игрового времени. Но проблема в том, что после летнего трансферного окна “Монако” стал не тем, что был раньше: лучших продали, а на замену им купили молодых ребят. Год за годом “Монако” строил команду, в которой были и опытные игроки, и молодые. Но в этом сезоне получилось так, что в клубе собрались только неопытные футболисты, а лидеры не соответствуют нужному уровню. Особенно в защите. Кроме того, атмосфера в клубе сейчас не лучшая».
«Головин был травмирован, когда приехал в “Монако”, но после крутого выступления на чемпионате мира — 2018 в клубе у него была хорошая репутация. Многие болельщики были рады, что он выбрал французский клуб, а не “Челси” или “Ювентус”. Мы знаем, насколько сложно российским игрокам адаптироваться в Западной Европе — очень мало россиян достигало успеха в наших лигах. Головину нужно время, больше уверенности, потому что “Монако” очень плох в этом сезоне. Думаю, Анри сможет придать ему уверенность как тактическую, так и техническую».
«В “Монако” он играет чуть выше, чем в ЦСКА. Здесь от него не требуется создавать
«Болельщики “Монако” особо его не обсуждают, потому что у клуба слишком много проблем. И в них нет его вины! Но если в будущем он не будет прогрессировать, то вполне вероятно, что они разозлятся и начнут активно обсуждать.
«Есть
Полина Куимова