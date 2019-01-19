Команда Промеса не выстоит в Мадриде
В центральном матче 20-го тура чемпионата Испании «Севилья» отправится к «Реалу». Аналитики БК «Лига Ставок» считают шансы гостей победить весьма невысокими.
В центральном матче 20-го тура чемпионата Испании «Севилья» отправится к «Реалу». Аналитики БК «Лига Ставок» считают шансы гостей победить весьма невысокими.
Столичный клуб оставил позади кошмары осени, когда он под руководством Хулена Лопетеги проигрывал один матч за другим. Сменивший испанца Сантьяго Солари улучшил положение команды, но осечки
У «Севильи» в активе те же 33 очка, но по дополнительным показателям она обходит будущего соперника. Другое дело, что преимущество могло быть более весомым, если бы не череда неудачных матчей в новом году. В трёх последних турах
«Реал» провалил две предыдущие встречи с «Севильей», в каждой пропустив по три мяча (2:3, 0:3). Зато при родных трибунах мадридский клуб остаётся для