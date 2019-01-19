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10:36 (мск)

Команда Промеса не выстоит в Мадриде

В центральном матче 20-го тура чемпионата Испании «Севилья» отправится к «Реалу». Аналитики БК «Лига Ставок» считают шансы гостей победить весьма невысокими.

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Источник: Reuters

Столичный клуб оставил позади кошмары осени, когда он под руководством Хулена Лопетеги проигрывал один матч за другим. Сменивший испанца Сантьяго Солари улучшил положение команды, но осечки по-прежнему случаются. В частности, 2019 год «Реал» начал с потери пяти очков во встречах с «Вильярреалом» (2:2) и «Реалом Сосьедад» (0:2). А при неудачном стечении обстоятельств мадридцы могут лишиться места в первой четвёрке уже в этом туре.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 20, 19.01.2019, 18:15
Реал
-Севилья-

У «Севильи» в активе те же 33 очка, но по дополнительным показателям она обходит будущего соперника. Другое дело, что преимущество могло быть более весомым, если бы не череда неудачных матчей в новом году. В трёх последних турах красно-белые не одержали ни одной победы, не сумев одолеть даже идущий во второй десятке «Леганес» (1:1). Больше же всего болельщиков напрягает то, что их любимцы уже пять матчей кряду не играли на «ноль».

«Реал» провалил две предыдущие встречи с «Севильей», в каждой пропустив по три мяча (2:3, 0:3). Зато при родных трибунах мадридский клуб остаётся для красно-белых непобедимым с декабря 2008 года! С тех пор 11 раз севильцы гостили на «Сантьяго Бернабеу» и неизменно проигрывали, а в четырёх последних матчах в их ворота влетело 16 мячей. БК «Лига Ставок» предлагает заключить пари на победу «Реала» за 1,75 или же на то, что хозяева отличатся более двух раз, за 1,87.

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