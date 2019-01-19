Команда Промеса не выстоит в Мадриде

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Столичный клуб оставил позади кошмары осени, когда он под руководством Хулена Лопетеги проигрывал один матч за другим. Сменивший испанца Сантьяго Солари улучшил положение команды, но осечки по-прежнему случаются. В частности, 2019 год «Реал» начал с потери пяти очков во встречах с «Вильярреалом» (2:2) и «Реалом Сосьедад» (0:2). А при неудачном стечении обстоятельств мадридцы могут лишиться места в первой четвёрке уже в этом туре.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 20, 19.01.2019, 18:15 Реал - Севилья -

У «Севильи» в активе те же 33 очка, но по дополнительным показателям она обходит будущего соперника. Другое дело, что преимущество могло быть более весомым, если бы не череда неудачных матчей в новом году. В трёх последних турах красно-белые не одержали ни одной победы, не сумев одолеть даже идущий во второй десятке «Леганес» (1:1). Больше же всего болельщиков напрягает то, что их любимцы уже пять матчей кряду не играли на «ноль».