В лондонском дерби будет забито не менее трёх голов
В матче 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет дома с «Челси». Аналитики БК «Лига Ставок» ждут немало голов в этой встрече.
В матче 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет дома с «Челси». Аналитики БК «Лига Ставок» ждут немало голов в этой встрече.
Для команды Унаи Эмери эта встреча может оказаться едва ли не последним шансом зацепиться за Лигу чемпионов. «Арсенал» отстаёт от идущего четвёртым «Челси» на шесть очков, так что в случае поражения его дела будут совсем плохи. Но с «Эмирейтс» в этом розыгрыше победу увёз только «Манчестер Сити» (0:2), а в последующих десяти домашних матчах «канониры» лишь дважды не смогли победить, забивая в среднем 2,5 гола за 90 минут.
При этом «Арсенал» должен беспокоиться, так как «Челси» на выезде проиграл всего две встречи из десяти. Хотя безупречными результаты подопечных Маурицио Сарри никак назовёшь, что можно объяснить жестчайшим графиком. «Аристократы» продолжают выступления в четырёх турнирах, поэтому команде попросту не всегда хватает сил. Это видно по проблемам в атаке — только за последний месяц «Челси» трижды ушёл с поля без голов.
Впрочем, дерби в этом плане всегда стоит особняком, а лондонские команды уже приучили зрителей к результативной игре. Достаточно вспомнить встречу первого круга, в которой «Челси» вырвал победу на последних минутах (3:2). С учётом того, что в среднем на «Эмирейтс» в этом сезоне забивается чуть более трёх мячей за матч, мы вправе ждать повторения. БК «Лига Ставок» предлагает взять линии «обе забьют» за 1,55 и «тотал больше 2,5» за 1,70.