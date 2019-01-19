В лондонском дерби будет забито не менее трёх голов

Источник: AP 2019

Для команды Унаи Эмери эта встреча может оказаться едва ли не последним шансом зацепиться за Лигу чемпионов. «Арсенал» отстаёт от идущего четвёртым «Челси» на шесть очков, так что в случае поражения его дела будут совсем плохи. Но с «Эмирейтс» в этом розыгрыше победу увёз только «Манчестер Сити» (0:2), а в последующих десяти домашних матчах «канониры» лишь дважды не смогли победить, забивая в среднем 2,5 гола за 90 минут.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 23, 19.01.2019, 20:30 Арсенал - Челси -

При этом «Арсенал» должен беспокоиться, так как «Челси» на выезде проиграл всего две встречи из десяти. Хотя безупречными результаты подопечных Маурицио Сарри никак назовёшь, что можно объяснить жестчайшим графиком. «Аристократы» продолжают выступления в четырёх турнирах, поэтому команде попросту не всегда хватает сил. Это видно по проблемам в атаке — только за последний месяц «Челси» трижды ушёл с поля без голов.