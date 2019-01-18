«Больше не прикоснусь». Белорусского футболиста осудили на девять лет за наркотики

9 октября 2018 года полузащитник НФК «Крумкачы» Олег Дыбаль был задержан сотрудниками внутренних органов по подозрению в участии в незаконном обороне особо опасных психотропных веществ. В его квартире сотрудниками подразделения по наркоконтрою был проведен обыск, в ходе которого обнаружено 47,35 грамма вещества альфа-PVP и 8,91 грамма амфетамина (фенамина).



Партизанский районным отделом Следственного комитета РБ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 (самой тяжелой) ст. 328 уголовного кодекса РБ («Незаконный оборот особо опасных психотропных веществ»). Дыбалю грозило от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.



Дыбаль, котором 25 декабря исполнилось 25 лет, — воспитанник детско-юношеской школы столичного МТЗ-РИПО. После ее окончания в 2008 году провел несколько матчей за дублирующий состав «Партизана», а затем выступал за «Партизан-2», «Руденск», «АК Ждановичи». В 2015 году полузащитник перебрался в «Крумкачы» и помог команде завоевать историческую путевку в высшую лигу. Однако самому ему в элитному дивизионе сыграть так и не довелось — еще в летней паузе сезона-2015 хавбек вернулся в «АК Ждановичи», после чего выступал за «Ошмяны-БГУФК» и «Викторию» из Марьиной Горки. А зимой 2018 года вновь оказался в «Крумкачах» — после того как «вороны» не были допущены к высшей лиги и были вынуждены вновь стартовать со второй.



В сезоне-2018 до своего задержания Дыбаль отыграл за НФК 21 матч, провел на поле 1655 минут и получил 6 желтых карточек. По предупреждениям это один из самых больших показателей в лиге. Только у четырех игроков в третьем дивизионе в пассиве 7 предупреждений.



«Вороны» сразу же выступили с заявлением по поводу происшествия: «Футбольный клуб “Крумкачы” всегда негативно относится к любым формам противоправных действий. Клуб готов к сотрудничеству с правоохранительными органами, если это потребуется. Однако до тех пор, пока вина не будет доказана, мы не можем говорить об участии Олега Дыбаля в том или ином правонарушении. Клуб будет оказывать поддержку футболисту в сложившейся ситуации». Однако шансов на успешный исход было откровенно мало.



Суд по его делу начался 15 января. Следствие установило, что футболист приобрел вещества с целью сбыта, при этом часть наркотика употребил сам. Кроме того, было отмечено, что Дыбаль «действовал в группе лиц по предварительному сговору, имея умысел на незаконным оборот особо опасных психотропных веществ». Объем, фигурирующий в деле, при этом считается крупным.



Уже спустя дня был оглашен приговор — девять лет в колонии усиленного режима. В своем последнем слове Дыбаль сказал, что раскаивается, попросил прощения и пообещал: «К наркотикам больше не прикоснусь». Отметим, что он пока еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.