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21:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» не будет дисквалифицирована из Кубка Испании

Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу «Леванте» по поводу нарушения «Барселоной» регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

По информации издания, такое решение было принято в связи с тем, что «Леванте» подал официальную жалобу позднее установленного регламентом срока.

Ранее в Федерации футбола Испании подтвердили, что «Барселона» не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче с «Леванте» (1:2) в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

В ответном матче каталонский клуб на своём поле обыграл «Леванте» со счётом 3:0. Таким образом, «Барселона» выступит в ¼ финала турнира, а «Леванте» из Кубка Испании вылетел.

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