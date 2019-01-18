«Барселона» не будет дисквалифицирована из Кубка Испании
Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу «Леванте» по поводу нарушения «Барселоной» регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает Mundo Deportivo.
Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу «Леванте» по поводу нарушения «Барселоной» регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, такое решение было принято в связи с тем, что «Леванте» подал официальную жалобу позднее установленного регламентом срока.
Ранее в Федерации футбола Испании подтвердили, что «Барселона» не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче с «Леванте» (1:2) в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию
В ответном матче каталонский клуб на своём поле обыграл «Леванте» со счётом 3:0. Таким образом, «Барселона» выступит в ¼ финала турнира, а «Леванте» из Кубка Испании вылетел.