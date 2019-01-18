«Барселона» не будет дисквалифицирована из Кубка Испании

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По информации издания, такое решение было принято в связи с тем, что «Леванте» подал официальную жалобу позднее установленного регламентом срока.

Ранее в Федерации футбола Испании подтвердили, что «Барселона» не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче с «Леванте» (1:2) в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба.