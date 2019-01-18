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21:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» подписал первого легионера после возвращения в КПЛ

За карьеру он успел поиграть в чемпионатах Бельгии и Казахстана.

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Сербский полузащитник Милан Стоянович подписал контракт с «Окжетпесом», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.

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Последним клубом Стояновича был «Радник» из Сурдулицы, за который забил три гола в 13 матчах сербской суперлиги. До этого хавбек два сезона провел в «Шахтере»: в 2017 году он отметился 10 мячами и четырьмя ассистами в 27 играх КПЛ, но в первой половине 2018-го отдал лишь один голевой пас в 14 встречах и покинул карагандинский клуб в летнее окно.

Также в карьере 30-летнего Стояновича были сербские «Власина», «Бежания», «Слога», «Раднички Свилайнац», «Металац», бельгийский «Локерен» и боснийский «Борац».

Для «Окжетпеса» Стоянович стал первым иностранным новичком. До него клуб пополняли лишь казахстанцы — это вратарь Давид Лория («Кайрат»), полузащитники Илья Калинин («Иртыш») и Азат Ерсалимов («Акжайык»), а также нападающий Жасулан Молдакараев («Ордабасы»).

В 2018 году «Окжетпес» стал чемпионом первой лиги и вернулся в КПЛ. В декабре команду возглавил бывший капитан сборной Казахстана Андрей Карпович. который в конце 2018 года был временным главным тренером «Кайрата».

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