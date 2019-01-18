«Барселона» и «Реал» узнали соперников по ¼ финала Кубка Испании
Сегодня, 18 января, состоялась жеребьёвка Кубка Испании, по итогам которой команды узнали соперников по стадии ¼ финала.
Сегодня, 18 января, состоялась жеребьёвка Кубка Испании, по итогам которой команды узнали соперников по стадии ¼ финала.
Четвертьфинальные пары турнира выглядят следующим образом: «Реал» — «Жирона», «Хетафе» — «Валенсия», «Севилья» — «Барселона» и «Эспаньол» — «Бетис».
Ранее Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу «Леванте» по поводу нарушения «Барселоной» регламента в матче 1/8 финала Кубка Испании. Таким образом, каталонский клуб, которому грозила дисквалификация,