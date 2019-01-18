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21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» и «Реал» узнали соперников по ¼ финала Кубка Испании

Сегодня, 18 января, состоялась жеребьёвка Кубка Испании, по итогам которой команды узнали соперников по стадии ¼ финала.

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Источник: Reuters

Четвертьфинальные пары турнира выглядят следующим образом: «Реал» — «Жирона», «Хетафе» — «Валенсия», «Севилья» — «Барселона» и «Эспаньол» — «Бетис».

Ранее Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу «Леванте» по поводу нарушения «Барселоной» регламента в матче 1/8 финала Кубка Испании. Таким образом, каталонский клуб, которому грозила дисквалификация, всё-таки вышел в ¼ финала турнира.

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