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21:28 (мск), источник: Р-Спорт

Бюст Йохана Кройффа установлен на стадионе «Аякса»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бюст нидерландского футболиста Йохана Кройффа установили на домашнем стадионе «Аякса» «Йохан Кройфф Арена», сообщается на официальном сайте клуба из Амстердама.

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Бюст был установлен у центрального входа на стадион, где также появилась мозаика в честь Кройффа.

Во время загрузки произошла ошибка.

На церемонии присутствовали бывший партнер Кройффа по команде Вим Сурбир и генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар.

Йохан Кройфф, трехкратный обладатель «Золотого мяча», ушел из жизни в 2016 году.

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