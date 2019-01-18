Бюст Йохана Кройффа установлен на стадионе «Аякса»
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бюст нидерландского футболиста Йохана Кройффа установили на домашнем стадионе «Аякса» «Йохан Кройфф Арена», сообщается на официальном сайте клуба из Амстердама.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бюст нидерландского футболиста Йохана Кройффа установили на домашнем стадионе «Аякса» «Йохан Кройфф Арена», сообщается на официальном сайте клуба из Амстердама.
Бюст был установлен у центрального входа на стадион, где также появилась мозаика в честь Кройффа.
На церемонии присутствовали бывший партнер Кройффа по команде Вим Сурбир и генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар.
Йохан Кройфф, трехкратный обладатель «Золотого мяча», ушел из жизни в 2016 году.