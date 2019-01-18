Игрок «Барселоны» отдал футболку фанату и заставил его рыдать в плечо девушки
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто отдал свою игровую футболку фанату после матча Кубка Испании против «Леванте», заставив его зарыдать.
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто отдал свою игровую футболку фанату после матча Кубка Испании против «Леванте», заставив его зарыдать.
После встречи, которая завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:0, Роберто подошел к трибунам и кинул майку болельщику. Тот не сумел сдержать эмоций и заплакал, уткнувшись в плечо своей девушки.
Роберто появился на поле на 73-й минуте при счете 3:0. Он является воспитанником «Барселоны» и выступает за команду с 2010 года.