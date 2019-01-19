Что смотреть в субботу: Эмери против Сарри, матчи команд Головина и Черышева

Источник: Спорт-Экспресс

19 января, суббота

«Реал» — «Севилья». 18.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Арсенал» — «Челси». 20.30. Стадион «Эмирейтс».

«Лейпциг» — «Боруссия» Д. 20.30. Стадион «Ред Булл Арена».

«Монако» — «Страсбур». 22.00. Стадион «Луи II».

«Сельта» — «Валенсия». 22.45. Стадион «Балаидос».

Футбол Англия 2018/2019 Тур 23, 19.01.2019, 20:30 Арсенал - Челси -

Возьмут ли «канониры» реванш?

Еще недавно все восторгались беспроигрышной серией «Арсенала», который, казалось, был готов замахнуться на рекорд славных времен Арсена Венгера. Однако унижение, которому подверг «канониров» великолепный «Ливерпуль» (5:1), снова породило вопросы относительно способности Унаи Эмери в первый же сезон вернуть команду в Лигу чемпионов. Не будем, конечно, забывать о лазейке в виде победы в обожаемой тренером Лиге Европы, но в данном случае речь исключительно о чемпионате Англии.

А еще — о комплексе больших матчей. Если с доставшимися в наследство от предшественника проблемами игр на чужих стадионах Эмери справился, то его взаимоотношения с другими командами из «большой шестерки» оставляют желать лучшего. В пяти матчах с соперниками топ-уровня «Арсенал» может похвастаться только яркой победой над «Тоттенхэмом» (4:2), который потом взял реванш в Кубке лиги. Волевая ничья с «Ливерпулем» скорее плюс, но все же добиваться результата на заказ лондонцы пока не могут.

С тем же «Челси» в августе они проявили характер, отыграв отставание в два мяча, но все равно уступили в концовке (2:3). И если в субботу на «Эмирейтс» хозяева не сумеют взять реванш, их перспективы финишировать в первой четверке превратятся в теоретические. А ведь перед католическим Рождеством два клуба из английской столицы шли вровень, однако теперь преимущество замыкающих первый квартет синих исчисляется уже шестью очками. И пусть команда Маурицио Сарри выигрывает в последнее время не без напряжения, а до завершения трансфера Игуаина атака не соответствует видению главного тренера, «Челси» вполне может отправить «Арсенал» в нокаут и на его поле. Тем более, у гостей нет проблем, кроме травмы Лофтуса-Чика, тогда как у соперника остаются неясными перспективы Езила, а Мхитарян вернется к тренировкам на следующей неделе.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 20, 19.01.2019, 18:15 Реал - Севилья -

Промес в гостях у «Реала»

«Реал» второй тур подряд встречается с клубом из Севильи, и от предыдущего тура у подопечных Сантьяго Солари остались исключительно положительные воспоминания. Юный Винисиус Жуниор играет, как в родной Бразилии, и, возможно, со временем даже заставит забыть о блиставшем на левом фланге «королевской» атаки Криштиану Роналду. Модрич наконец-то забил первый гол в сезоне, Бензема залечил травму, а победный штрафной Себальоса на последних минутах встречи с «Бетисом» (2:1) зарядил подопечных Сантьяго Солари положительными эмоциями.

Как раз их в последнее время так не хватает к приезжающей в субботу на «Сантьяго Бернабеу» «Севилье». Еще недавно андалусийцы сенсационно лидировали, тогда как сейчас Промес и Ко отстали от «Барселоны» на целых десять очков, а «Реал» при равном количестве баллов опережают только по дополнительным показателям. В трех последних турах команда Пабло Мачина ограничилась двумя ничьими и проиграла в Бильбао, так что фиаско в столице может стоить ей места в лигочемпионской четверке. Разве что новички — Дабур, Вебер и Мунир — сумеют встряхнуть коллектив.

Еще сложнее приходится «Валенсии», которую в первом круге словно заколдовали. В первом круге «летучие мыши» сыграли вничью 11 раз, а уровень их невезения зашкаливает. Туром ранее в противостоянии с «Вальядолидом» (1:1) один из партнеров Черышева с полуметра не забил в пустые ворота, после чего Родриго бездарно исполнил 11-метровый, хотя на поле в этот момент находился самый стабильный пенальтист ла лиги последних лет Дани Парехо. В Виго же главному тренеру валенсийцев Марселино остается надеяться разве что на продолжение кризиса проигравшей три раза подряд «Сельты» и эмоциональный подъем после кубкового разгрома «Спортинга» (3:0).

Футбол Франция 2018/2019 Тур 21, 19.01.2019, 22:00 Монако - Страсбур -

Увидит ли Монте-Карло домашнюю победу?

Первый в новом году матч чемпионата «Монако» завершил вничью в Марселе (1:1), где Тьерри Анри бросил в бой только перешедших в команду новичков Фабрегаса и Болло. Отбывший четырехматчевую дисквалификацию Головин был отправлен в атаку и упустил стопроцентный момент. Не забил он и в середине недели, когда монегаски проводили перенесенную игру с «Ниццей» (1:1). Хозяева могли как выиграть, имея численное преимущество, так и проиграть, если бы не парированный Бенальо пенальти. Теперь команду из княжества, не одержавшую в этом сезоне ни одной домашней победы, проэкзаменует «Страсбур», претендующий на звание одного из открытий сезона.

Два года назад тезка главного тренера хозяев Тьерри Лорей вернул эльзасцам место в лиге 1. В прошлом сезоне команда закрепилась в высшем дивизионе, а сейчас имеет реальные шансы финишировать в еврокубковой зоне. На данный момент «Страсбур» может похвастаться серией из четырех побед, три из которых добыты на чужих полях. Наиболее показательны успехи в Кубке лиги, откуда были последовательно выбиты «Марсель» (в серии пенальти) и «Лион». Не исключено, кстати, что субботняя встреча на «Луи II» станет прообразом финала этого турнира, победа в котором спасет сезон «Монако». Хотя, для начала команде нужно вырваться из зоны вылета.

Футбол Германия 2018/2019 Тур 18, 19.01.2019, 20:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д -

«Боруссия» не выигрывала в Лейпциге.

Турнир в бундеслиге возобновился в пятницу, когда «Бавария» в гостях сыграла с «Хоффенхаймом». Независимо от исхода этой встречи результат центрального матча тура между «Лейцигом» и дортмундской «Боруссией» имеет особое значение. Не утратили ли «шмели» победный тонус во время зимних каникул? Или, напротив, Люсьен Фавр перезагрузил команду, и во второй половине сезона она будет рвать и метать с удвоенной силой, а в третий раз признанный игроком месяца Ройс получит еще несколько наград? В этом плане субботнее противостояние будет показательным.