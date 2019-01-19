Что смотреть в субботу: Эмери против Сарри, матчи команд Головина и Черышева
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 19 января.
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 19 января.
19 января, суббота
«Реал» — «Севилья». 18.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Арсенал» — «Челси». 20.30. Стадион «Эмирейтс».
«Лейпциг» — «Боруссия» Д. 20.30. Стадион «Ред Булл Арена».
«Монако» — «Страсбур». 22.00. Стадион «Луи II».
«Сельта» — «Валенсия». 22.45. Стадион «Балаидос».
Еще недавно все восторгались беспроигрышной серией «Арсенала», который, казалось, был готов замахнуться на рекорд славных времен Арсена Венгера. Однако унижение, которому подверг «канониров» великолепный «Ливерпуль» (5:1), снова породило вопросы относительно способности Унаи Эмери в первый же сезон вернуть команду в Лигу чемпионов. Не будем, конечно, забывать о лазейке в виде победы в обожаемой тренером Лиге Европы, но в данном случае речь исключительно о чемпионате Англии.
А еще — о комплексе больших матчей. Если с доставшимися в наследство от предшественника проблемами игр на чужих стадионах Эмери справился, то его взаимоотношения с другими командами из «большой шестерки» оставляют желать лучшего. В пяти матчах с соперниками
С тем же «Челси» в августе они проявили характер, отыграв отставание в два мяча, но все равно уступили в концовке (2:3). И если в субботу на «Эмирейтс» хозяева не сумеют взять реванш, их перспективы финишировать в первой четверке превратятся в теоретические. А ведь перед католическим Рождеством два клуба из английской столицы шли вровень, однако теперь преимущество замыкающих первый квартет синих исчисляется уже шестью очками. И пусть команда Маурицио Сарри выигрывает в последнее время не без напряжения, а до завершения трансфера Игуаина атака не соответствует видению главного тренера, «Челси» вполне может отправить «Арсенал» в нокаут и на его поле. Тем более, у гостей нет проблем, кроме травмы
«Реал» второй тур подряд встречается с клубом из Севильи, и от предыдущего тура у подопечных Сантьяго Солари остались исключительно положительные воспоминания. Юный Винисиус Жуниор играет, как в родной Бразилии, и, возможно, со временем даже заставит забыть о блиставшем на левом фланге «королевской» атаки Криштиану Роналду. Модрич
Как раз их в последнее время так не хватает к приезжающей в субботу на «Сантьяго Бернабеу» «Севилье». Еще недавно андалусийцы сенсационно лидировали, тогда как сейчас Промес и Ко отстали от «Барселоны» на целых десять очков, а «Реал» при равном количестве баллов опережают только по дополнительным показателям. В трех последних турах команда Пабло Мачина ограничилась двумя ничьими и проиграла в Бильбао, так что фиаско в столице может стоить ей места в лигочемпионской четверке. Разве что новички — Дабур, Вебер и Мунир — сумеют встряхнуть коллектив.
Еще сложнее приходится «Валенсии», которую в первом круге словно заколдовали. В первом круге «летучие мыши» сыграли вничью 11 раз, а уровень их невезения зашкаливает. Туром ранее в противостоянии с «Вальядолидом» (1:1) один из партнеров Черышева с полуметра не забил в пустые ворота, после чего Родриго бездарно исполнил 11-метровый, хотя на поле в этот момент находился самый стабильный пенальтист ла лиги последних лет Дани Парехо. В Виго же главному тренеру валенсийцев Марселино остается надеяться разве что на продолжение кризиса проигравшей три раза подряд «Сельты» и эмоциональный подъем после кубкового разгрома «Спортинга» (3:0).
Первый в новом году матч чемпионата «Монако» завершил вничью в Марселе (1:1), где Тьерри Анри бросил в бой только перешедших в команду новичков Фабрегаса и Болло. Отбывший четырехматчевую дисквалификацию Головин был отправлен в атаку и упустил стопроцентный момент. Не забил он и в середине недели, когда монегаски проводили перенесенную игру с «Ниццей» (1:1). Хозяева могли как выиграть, имея численное преимущество, так и проиграть, если бы не парированный Бенальо пенальти. Теперь команду из княжества, не одержавшую в этом сезоне ни одной домашней победы, проэкзаменует «Страсбур», претендующий на звание одного из открытий сезона.
Два года назад тезка главного тренера хозяев Тьерри Лорей вернул эльзасцам место в лиге 1. В прошлом сезоне команда закрепилась в высшем дивизионе, а сейчас имеет реальные шансы финишировать в еврокубковой зоне. На данный момент «Страсбур» может похвастаться серией из четырех побед, три из которых добыты на чужих полях. Наиболее показательны успехи в Кубке лиги, откуда были последовательно выбиты «Марсель» (в серии пенальти) и «Лион». Не исключено, кстати, что субботняя встреча на «Луи II» станет прообразом финала этого турнира, победа в котором спасет сезон «Монако». Хотя, для начала команде нужно вырваться из зоны вылета.
Турнир в бундеслиге возобновился в пятницу, когда «Бавария» в гостях сыграла с «Хоффенхаймом». Независимо от исхода этой встречи результат центрального матча тура между «Лейцигом» и дортмундской «Боруссией» имеет особое значение. Не утратили ли «шмели» победный тонус во время зимних каникул? Или, напротив, Люсьен Фавр перезагрузил команду, и во второй половине сезона она будет рвать и метать с удвоенной силой, а в третий раз признанный игроком месяца Ройс получит еще несколько наград? В этом плане субботнее противостояние будет показательным.
В прошлом сезоне «быки» заметно прибавили, избавившись от пока непривычной для себя еврокубковой нагрузки. А так как и сейчас их выступления в Лиге Европы завершены, четвертая команда бундеслиги может сосредоточиться на национальном первенстве. Там «Лейпциг» особенно опасен на своем стадионе, не потерпев дома ни одного поражения и выиграв четыре последних матча. Станет ли «Боруссия» первой, кто отыщет ключи от ворот «Ред Булл» арены? Между тем, наставник хозяев Ральф Рангник считает, что его подопечные способны взять три очка. Рецепты успеха он озвучил банальные, но не преминул напомнить: в Лейпциге дортмундцы прежде не выигрывали.