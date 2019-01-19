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08:41 (мск), источник: Sport24

Бундеслига вернулась! Шикарная контратака и магическая трехходовка, вернувшие «Баварию» в гонку

Горецка, Хамес и Левандовски крепко начали год. До «Боруссии» — всего три очка.

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Наконец-то возобновилась бундеслига. В первом матче года «Бавария» заехала в гости к «Хоффенхайму», чей тренер Юлиан Нагельсманн проводил свой сотый матч в бундеслиге. Еще ни один тренер не достигал такой отметки к 31 году.

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К 18-му туру Нагельсманн подходил самым эффективным тренером бундеслиги — 1,67 очка в среднем за игру.

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Еще один пятничный юбиляр — Йосуа Киммих: он проводил свою 150-ю игру за «Баварию» во всех турнирах. Больше голевых передач за то время, что Киммих в Мюнхене, отдал только Томас Мюллер.

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Ну, а для Хави Мартинеса этот матч стал 120-м в бундеслиге. Из них 100 завершились победой «Баварии».

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Гостевой сектор перед матчем поддержал Франка Рибери.

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Как и в прошлом сезоне, «Бавария» открывает первый и второй круг с одним и тем же победным счетом — 3:1. Начало положил Леон Горецка: он подсуетился на добивании удара Роберта Левандовского и сэйва Оливера Бауманна.

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В раздевалку хозяевам «Бавария» впихнула еще один. Угловой у своих ворот мюнхенцы превратили в резвую и размашистую контратаку, которую завершил все тот же Горецка. Это первый дубль Леона в 131-м матче в бундеслиге.

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«Хоффенхайм» ответил своей контрвыпадом — Нико Шульц подарил хозяевам надежду.

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Но последнее слово осталось за Мюнхеном. Хамес Родригес удачно заменил Тиаго и поучаствовал в четкой, выверенной комбинации. Завершил ее Роберт Левандовски. Поляк отличился в 11-й раз за сезон — больше только у Алькасера и Йовича.

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«Бавария» сократила отставание до «Боруссии» до трех очков. Дортмунд в субботу гостит в Лейпциге — РБ сейчас замыкает первую четверку бундеслиги. Ну, а «Хоффенхайм» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию, набрал 25 очков и идет седьмым.

Хоффенхайм 1:3
Первый тайм: 0:2
Бавария
18.01.2019, 22:30 основной раунд: 18-й тур WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн Нико Ковач
Голы
59′ Нико Шульц (Л. Биттенкурт) 16
18 Леон Горецка 34′
18 Леон Горецка (Д. Алаба) 45+1′
9 Роберт Левандовски (Т. Мюллер) 87′
Составы
Оливер Бауманн 1
Павел Кадержабек 3
Нико Шульц 16
Беньямин Хюбнер 21
64′ Штефан Пош 38
Леонардо Биттенкурт 13
Исак Бельфодиль 19
Андрей Крамарич 27
26′ 56′ Кевин Фогт 22
Деннис Гайгер 8
56′ Керем Демирбай 10
57′ Флориан Гриллич 11
79′ Жоэлинтон 34
Адам Солои 28
1 Мануэль Нойер
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
27 Давид Алаба
32 Джошуа Киммих 68′
18 Леон Горецка
25 Томас Мюллер
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара 78′
11 Хамес Родригес
8 Хави Мартинес 90′ 84′
17 Джером Боатенг
29 Кингсли Коман 73′
22 Серж Гнабри
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 9
2 Угловые 6
14 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Вельц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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