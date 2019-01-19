Бундеслига вернулась! Шикарная контратака и магическая трехходовка, вернувшие «Баварию» в гонку

Наконец-то возобновилась бундеслига. В первом матче года «Бавария» заехала в гости к «Хоффенхайму», чей тренер Юлиан Нагельсманн проводил свой сотый матч в бундеслиге. Еще ни один тренер не достигал такой отметки к 31 году.

К 18-му туру Нагельсманн подходил самым эффективным тренером бундеслиги — 1,67 очка в среднем за игру.

Еще один пятничный юбиляр — Йосуа Киммих: он проводил свою 150-ю игру за «Баварию» во всех турнирах. Больше голевых передач за то время, что Киммих в Мюнхене, отдал только Томас Мюллер.

Ну, а для Хави Мартинеса этот матч стал 120-м в бундеслиге. Из них 100 завершились победой «Баварии».

Гостевой сектор перед матчем поддержал Франка Рибери.

Как и в прошлом сезоне, «Бавария» открывает первый и второй круг с одним и тем же победным счетом — 3:1. Начало положил Леон Горецка: он подсуетился на добивании удара Роберта Левандовского и сэйва Оливера Бауманна.

В раздевалку хозяевам «Бавария» впихнула еще один. Угловой у своих ворот мюнхенцы превратили в резвую и размашистую контратаку, которую завершил все тот же Горецка. Это первый дубль Леона в 131-м матче в бундеслиге.

«Хоффенхайм» ответил своей контрвыпадом — Нико Шульц подарил хозяевам надежду.

Но последнее слово осталось за Мюнхеном. Хамес Родригес удачно заменил Тиаго и поучаствовал в четкой, выверенной комбинации. Завершил ее Роберт Левандовски. Поляк отличился в 11-й раз за сезон — больше только у Алькасера и Йовича.