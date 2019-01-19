Бундеслига вернулась! Шикарная контратака и магическая трехходовка, вернувшие «Баварию» в гонку
Горецка, Хамес и Левандовски крепко начали год. До «Боруссии» — всего три очка.
Горецка, Хамес и Левандовски крепко начали год. До «Боруссии» — всего три очка.
К 18-му туру Нагельсманн подходил самым эффективным тренером бундеслиги — 1,67 очка в среднем за игру.
Еще один пятничный юбиляр — Йосуа Киммих: он проводил свою 150-ю игру за «Баварию» во всех турнирах. Больше голевых передач за то время, что Киммих в Мюнхене, отдал только Томас Мюллер.
Ну, а для Хави Мартинеса этот матч стал 120-м в бундеслиге. Из них 100 завершились победой «Баварии».
Гостевой сектор перед матчем поддержал Франка Рибери.
Как и в прошлом сезоне, «Бавария» открывает первый и второй круг с одним и тем же победным счетом — 3:1. Начало положил Леон Горецка: он подсуетился на добивании удара Роберта Левандовского и сэйва Оливера Бауманна.
В раздевалку хозяевам «Бавария» впихнула еще один. Угловой у своих ворот мюнхенцы превратили в резвую и размашистую контратаку, которую завершил все тот же Горецка. Это первый дубль Леона в 131-м матче в бундеслиге.
«Хоффенхайм» ответил своей контрвыпадом — Нико Шульц подарил хозяевам надежду.
Но последнее слово осталось за Мюнхеном. Хамес Родригес удачно заменил Тиаго и поучаствовал в четкой, выверенной комбинации. Завершил ее Роберт Левандовски. Поляк отличился в 11-й раз за сезон — больше только у Алькасера и Йовича.
«Бавария» сократила отставание до «Боруссии» до трех очков. Дортмунд в субботу гостит в Лейпциге — РБ сейчас замыкает первую четверку бундеслиги. Ну, а «Хоффенхайм» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию, набрал 25 очков и идет седьмым.
|Хоффенхайм
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1:3
Первый тайм: 0:2
|Бавария
|Юлиан Нагельсманн
|Нико Ковач
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|9
|2
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тобиас Вельц (Германия)