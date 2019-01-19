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08:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Хетафе» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Хетафе» на своем поле разгромил «Алавес» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Хетафе, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Хайме Мата (33-я и 88-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, и Хорхе Молина (46, 55).

«Хетафе» набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице испанской примеры. «Алавес» опережает «Хетафе» на один балл и идет на пятой строчке.

Хетафе 4:0
Первый тайм: 1:0
Алавес
18.01.2019, 23:00 основной раунд: 20-й тур Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас Абелардо
Голы
33′ Хайме Мата 7
46′ Видаль Хорхе Молина (С. Кристофоро) 19
55′ Видаль Хорхе Молина (Хайме Мата) 19
88′ Хайме Мата (С. Кристофоро) 7
Составы
Давид Сория 13
Даконам Джене 2
Бруно Гонсалес 4
Леандро Кабрера 6
Дамиан Суарес 22
Себастьян Кристофоро 15
Неманья Максимович 20
Хайме Мата 7
81′ Виторину Габриэл Антунеш 3
Уго Дуро 27
86′ Франсиско Портильо 8
Самуэль Сайс 11
76′ Видаль Хорхе Молина 19
Родригес Анхель 9
1 Фернандо Флорес Пачеко
3 Рубен Дуарте 77′
6 Гильермо Марипан
15 Ксимо Наварро 40′
21 Мартин Агиррегабирия
8 Исла Томас Пина 62′
14 Хорхе Франко Бурги
18 Борха Бастон
19 Мануэль Гарсия 65′
22 Мубарак Вакасо 78′
7 Рубен Собрино 73′
10 Йон Гвидетти
12 Хонатан Кальери 73′
24 Патрик Твумаси
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 0
4 Угловые 2
17 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
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