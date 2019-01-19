«Хетафе» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в пятницу в Хетафе, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Хайме Мата (33-я и 88-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, и Хорхе Молина (46, 55).