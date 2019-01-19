«Хетафе» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Хетафе» на своем поле разгромил «Алавес» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Хетафе» на своем поле разгромил «Алавес» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в пятницу в Хетафе, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Хайме Мата (33-я и 88-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, и Хорхе Молина (46, 55).
«Хетафе» набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице испанской примеры. «Алавес» опережает «Хетафе» на один балл и идет на пятой строчке.
|Пепе Бордалас
|Абелардо
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|0
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания)