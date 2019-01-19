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08:44 (мск), источник: Р-Спорт

Хет-трик Соареса принес «Порту» победу над «Шавишем»

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты «Порту» разгромили на выезде «Шавиш» в матче 18-го тура чемпионата Португалии.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Шавише, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился бразильский нападающий Тикиньо Соарес (24-я, 42-я и 68-я минуты), еще один мяч в ворота своей команды забил игрок «Шавиша» Нуну Куэлью (87). Единственный гол в составе хозяев на счету Бруно Галло, который реализовал пенальти на 76-й минуте.

«Порту» набрал 46 очков и продолжает лидировать в таблице чемпионата Португалии, «Шавеш» с 12 очками занимает последнее место.

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