Хет-трик Соареса принес «Порту» победу над «Шавишем»

Встреча, прошедшая в пятницу в Шавише, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился бразильский нападающий Тикиньо Соарес (24-я, 42-я и 68-я минуты), еще один мяч в ворота своей команды забил игрок «Шавиша» Нуну Куэлью (87). Единственный гол в составе хозяев на счету Бруно Галло, который реализовал пенальти на 76-й минуте.