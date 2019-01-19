Хет-трик Соареса принес «Порту» победу над «Шавишем»
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты «Порту» разгромили на выезде «Шавиш» в матче 18-го тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты «Порту» разгромили на выезде «Шавиш» в матче 18-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в пятницу в Шавише, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей
«Порту» набрал 46 очков и продолжает лидировать в таблице чемпионата Португалии, «Шавеш» с 12 очками занимает последнее место.