Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Сельтой»

Российский полузащитник Денис Черышев попал в список «Валенсии» на предстоящий матч.

Матч Примеры «Сельта» — «Валенсия» пройдёт сегодня, 19 января, на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

После 19 туров «Валенсия» набрала 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (21) — на 17-м месте в таблице.