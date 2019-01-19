Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Сельтой»
«Валенсия» огласила заявку на матч 20-го тура чемпионата Испании с «Сельтой».
«Валенсия» огласила заявку на матч 20-го тура чемпионата Испании с «Сельтой».
Российский полузащитник Денис Черышев попал в список «Валенсии» на предстоящий матч.
«Валенсия»: Нету, Хайме Доменек, Кристиано Пиччини, Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Тони Лато, Мухтар Диакаби, Габриэль Паулиста, Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Денис Черышев, Даниэль Васс, Карлос Солер, Ферран Торрес, Кангин Ли, Родриго Морено, Кевин Гамейро, Санти Мина.
Матч Примеры «Сельта» — «Валенсия» пройдёт сегодня, 19 января, на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
После 19 туров «Валенсия» набрала 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (21) — на 17-м месте в таблице.