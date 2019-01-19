В Италии упростят процедуру приостановки матчей из-за расизма
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что процедура приостановки матчей
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что процедура приостановки матчей
Ранее Министр внутренних дел страны Маттео Сальвини отметил, что считает идею с приостановкой игр «опасной затеей».
«Я уважаю мнение министра, однако Федерация должна соблюдать регламенты ФИФА и УЕФА. На следующем заседании исполкома и намерены упростить процедуру приостановки матчей.
После того, как диктор на стадионе сделает соответствующее объявление, матч будет временно приостановлен, а игроки направятся к центральному кругу. Если скандирование продолжится, команда будет вынуждена отправится в раздевалку. Отныне решение о возобновлении или отмене матча будут принимать сотрудники службы безопасности стадиона", — приводит слова Гравины La Gazzetta dello Sport.