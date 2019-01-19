В Италии упростят процедуру приостановки матчей из-за расизма

«Я уважаю мнение министра, однако Федерация должна соблюдать регламенты ФИФА и УЕФА. На следующем заседании исполкома и намерены упростить процедуру приостановки матчей.

После того, как диктор на стадионе сделает соответствующее объявление, матч будет временно приостановлен, а игроки направятся к центральному кругу. Если скандирование продолжится, команда будет вынуждена отправится в раздевалку. Отныне решение о возобновлении или отмене матча будут принимать сотрудники службы безопасности стадиона", — приводит слова Гравины La Gazzetta dello Sport.