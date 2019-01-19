СМИ: «Челси» готов продать Азара «Реалу» за 100 миллионов евро

По информации Marca, «Реал» хочет уменьшить эту сумму, но «Челси» не будет идти на уступки. Директор лондонского клуба Марина Грановская в переговорах с «Реалом» обратит внимание на то, что трансферные суммы в последнее время выросли и приведет в пример переходы Неймара и Поля Погба.