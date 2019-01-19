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10:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Челси» готов продать Азара «Реалу» за 100 миллионов евро

«Реал» хочет приобрести нападающего «Челси» Эдена Азара, сообщают испанские СМИ.

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Источник: Reuters

Английский клуб готов отпустить игрока за 100 миллионов евро.

По информации Marca, «Реал» хочет уменьшить эту сумму, но «Челси» не будет идти на уступки. Директор лондонского клуба Марина Грановская в переговорах с «Реалом» обратит внимание на то, что трансферные суммы в последнее время выросли и приведет в пример переходы Неймара и Поля Погба.

28-летний бельгиец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Челси» и забил 12 мячей при 10 голевых передачах.

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