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12:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий поддержал своего игрока, который расплакался

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после матча 18-го тура чемпионата Голландии с «Эксельсиором» (3:2) рассказал, что полузащитник Рихонел Маргарет расплакался.

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Источник: РИА "Новости"

18-летний игрок, для которого эта встреча стала первой во взрослом футболе, не смог реализовать два момента. Однако, по словам Слуцкого, он все равно герой.

— У Маргарета было два хороших момента, но он их не реализовал, а сейчас плачет в раздевалке, — цитирует Слуцкого telegraaf.nl. — Он мог бы стать сегодня героем матча. Однако для меня все равно герой, потому что сыграл очень хорошо.

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