Леонид Слуцкий поддержал своего игрока, который расплакался
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после матча 18-го тура чемпионата Голландии с «Эксельсиором» (3:2) рассказал, что полузащитник Рихонел Маргарет расплакался.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после матча 18-го тура чемпионата Голландии с «Эксельсиором» (3:2) рассказал, что полузащитник Рихонел Маргарет расплакался.
18-летний игрок, для которого эта встреча стала первой во взрослом футболе, не смог реализовать два момента. Однако, по словам Слуцкого, он все равно герой.
— У Маргарета было два хороших момента, но он их не реализовал, а сейчас плачет в раздевалке, — цитирует Слуцкого telegraaf.nl. — Он мог бы стать сегодня героем матча. Однако для меня все равно герой, потому что сыграл очень хорошо.