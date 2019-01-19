«Кайрат» объявил о переходе обладателя Кубка России
Сербский защитник Раде Дугалич стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Сербский защитник Раде Дугалич стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Последние полтора сезона Дугалич выступал в российской
Также в карьере Дугалича были российское «Торпедо» из Армавира, армянские «Арарат» и «Улисс», боснийские «Олимпик», сербские «Радник», «Цар Константин», «Синджелич» и «Раднички Ниш».
Контракт Дугалича с «Кайратом» рассчитан на два года.
«Кроме надежной игры в обороне, игрок характеризуется как защитник, который умеет не только полноценно сыграть на вверенной ему позиции, но и без риска по отношению к основным обязанностям, эффективно подключаться к атаке», — говорится в сообщении «Кайрата».
Отметим, что Дугалич стал первым иностранным новичком «Кайрата». К сезону команда готовится на своей базе в Алматы, а в феврале проведет сборы в Турции.