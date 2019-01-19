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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о переходе обладателя Кубка России

Сербский защитник Раде Дугалич стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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Последние полтора сезона Дугалич выступал в российской премьер-лиге за «Енисей» и «Тосно». В составе клуба из Красноярска он забил один гол в 14 матчах во второй половине 2018 года.

Также в карьере Дугалича были российское «Торпедо» из Армавира, армянские «Арарат» и «Улисс», боснийские «Олимпик», сербские «Радник», «Цар Константин», «Синджелич» и «Раднички Ниш».

Контракт Дугалича с «Кайратом» рассчитан на два года.

«Кроме надежной игры в обороне, игрок характеризуется как защитник, который умеет не только полноценно сыграть на вверенной ему позиции, но и без риска по отношению к основным обязанностям, эффективно подключаться к атаке», — говорится в сообщении «Кайрата».

Отметим, что Дугалич стал первым иностранным новичком «Кайрата». К сезону команда готовится на своей базе в Алматы, а в феврале проведет сборы в Турции.

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