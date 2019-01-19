«Кристал Пэлас» приютит на своем стадионе бездомных. У них даже будет еда и душ

Часть домашнего стадиона «Кристал Пэлас» «Селхерст Парк» на юге Лондоне превратилась в приют для бездомных. Он открывает свои двери, когда температура опускается ниже нуля.

Ночлежка рассчитана на десять человек. Как рассказывает «Би-би-си», постояльцам полагается не только крыша над головой и койка. Их ждет горячий ужин, на утро — завтрак, также к их услугам душевые. Каждое утро общественные работники района Кройдон все уберут, и «Селхерст Парк» принимает привычный вид.

Восемь бедолаг уже воспользовались приютом 17 января. Сегодня «Кристал Пэлас» играет на выезде с «Ливерпулем», так что гостей никто не побеспокоит. А вот в дни домашних матчей совет Кройдона подыщет им новое место.

«Кристал Пэлас» задал стандарт для других клубов, — считают в совете. — Морозная погода представляет угрозу для тех, кто обычно спит на улице. Этот прекрасный жест «Пэлас» поможет нам снизить риски.

Исполнительный директор «Кристал Пэлас» Фил Александер назвал этот шаг «фантастическим» для местного сообщества. «Стадион не используется в режиме 24/7, у нас есть свободные помещения — почему нет? — говорит Александер. — Клуб хочет быть силой добра в обществе, и мы рады внести свой вклад, чтобы помочь нуждающимся. Огромное спасибо всем добровольцам, которые посвятили свободное время этому, в том числе персоналу клуба».