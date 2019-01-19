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15:39 (мск), источник: Sport24

«Кристал Пэлас» приютит на своем стадионе бездомных. У них даже будет еда и душ

В Лондоне делают добро.

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Часть домашнего стадиона «Кристал Пэлас» «Селхерст Парк» на юге Лондоне превратилась в приют для бездомных. Он открывает свои двери, когда температура опускается ниже нуля.

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Ночлежка рассчитана на десять человек. Как рассказывает «Би-би-си», постояльцам полагается не только крыша над головой и койка. Их ждет горячий ужин, на утро — завтрак, также к их услугам душевые. Каждое утро общественные работники района Кройдон все уберут, и «Селхерст Парк» принимает привычный вид.

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Восемь бедолаг уже воспользовались приютом 17 января. Сегодня «Кристал Пэлас» играет на выезде с «Ливерпулем», так что гостей никто не побеспокоит. А вот в дни домашних матчей совет Кройдона подыщет им новое место.

«Кристал Пэлас» задал стандарт для других клубов, — считают в совете. — Морозная погода представляет угрозу для тех, кто обычно спит на улице. Этот прекрасный жест «Пэлас» поможет нам снизить риски.

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Исполнительный директор «Кристал Пэлас» Фил Александер назвал этот шаг «фантастическим» для местного сообщества. «Стадион не используется в режиме 24/7, у нас есть свободные помещения — почему нет? — говорит Александер. — Клуб хочет быть силой добра в обществе, и мы рады внести свой вклад, чтобы помочь нуждающимся. Огромное спасибо всем добровольцам, которые посвятили свободное время этому, в том числе персоналу клуба».

Болельщики в твиттере уже предложили последовать примеру «Пэласа» другим клубам. Скажем, «Хаддерсфилду».

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