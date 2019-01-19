Новичок КПЛ-2019 подписал шестого футболиста

В 2015 году Бабаханов уже выступал за «Окжетпес». Тогда в трех матчах премьер-лиги он пропустил четыре гола, а в Кубке провел две «сухие» игры.

Прошедший сезон 28-летний Бабаханов начинал в «Жетысу», а летом перешел в «Иртыш». За каждый из этих клубов он провел по две игры в КПЛ.

Начинал же карьеру Бабаханов в родном «Таразе», за главную команду которого дебютировал в 2014 году. Всего в КПЛ за четыре клуба провел 54 матча и пропустил 72 мяча.

Отметим, что Бабаханов стал шестым новичком «Окжетпеса» в межсезонье. Ранее клуб подписал сербского хавбека Милана Стояновича («Радник» Сурдулица) и четырех казахстанцев — вратаря Давида Лорию («Кайрат»), полузащитников Илью Калинина («Иртыш») и Азата Ерсалимова («Акжайык»), а также нападающего Жасулана Молдакараева («Ордабасы»).