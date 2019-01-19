Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома0
Торино0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс3
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:30
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:45
Сельта
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
11Трудная победа «Ливерпуля» и другие события выходных
12«Динамо» и Романцев. Как проходили сборы
15:41 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ-2019 подписал шестого футболиста

Вратарь Джурахон Бабаханов подписал контракт с «Окжетпесом» до конца 2019 года. Об этом объявил официальный сайт клуба.

Наверх

В 2015 году Бабаханов уже выступал за «Окжетпес». Тогда в трех матчах премьер-лиги он пропустил четыре гола, а в Кубке провел две «сухие» игры.

Прошедший сезон 28-летний Бабаханов начинал в «Жетысу», а летом перешел в «Иртыш». За каждый из этих клубов он провел по две игры в КПЛ.

Начинал же карьеру Бабаханов в родном «Таразе», за главную команду которого дебютировал в 2014 году. Всего в КПЛ за четыре клуба провел 54 матча и пропустил 72 мяча.

Отметим, что Бабаханов стал шестым новичком «Окжетпеса» в межсезонье. Ранее клуб подписал сербского хавбека Милана Стояновича («Радник» Сурдулица) и четырех казахстанцев — вратаря Давида Лорию («Кайрат»), полузащитников Илью Калинина («Иртыш») и Азата Ерсалимова («Акжайык»), а также нападающего Жасулана Молдакараева («Ордабасы»).

В 2018 году «Окжетпес» стал чемпионом первой лиги и вернулся в КПЛ. В декабре команду возглавил бывший капитан сборной Казахстана Андрей Карпович. который в конце 2018 года был временным главным тренером «Кайрата».

Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
УЕФА показал новый мяч для плей-офф Лиги чемпионов
Легков оправдан окончательно. Кто вернет ему два года карьеры?
Овечкин и его команда попали в ад. «Вашингтон» горит всем подряд
Анонс дня: Эмери против Сарри, матчи команд Головина и Черышева
Медведев уверенно вышел в четвертый круг Australian Open
СМИ: Дзюба может перейти в английский клуб
Женская эстафета в Рупольдинге (трансляция)
Букмекеры: В лондонском дерби будет забито не менее трех голов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь