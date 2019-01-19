Новичок КПЛ-2019 подписал шестого футболиста
Вратарь Джурахон Бабаханов подписал контракт с «Окжетпесом» до конца 2019 года. Об этом объявил официальный сайт клуба.
Вратарь Джурахон Бабаханов подписал контракт с «Окжетпесом» до конца 2019 года. Об этом объявил официальный сайт клуба.
В 2015 году Бабаханов уже выступал за «Окжетпес». Тогда в трех матчах
Прошедший сезон 28-летний Бабаханов начинал в «Жетысу», а летом перешел в «Иртыш». За каждый из этих клубов он провел по две игры в КПЛ.
Начинал же карьеру Бабаханов в родном «Таразе», за главную команду которого дебютировал в 2014 году. Всего в КПЛ за четыре клуба провел 54 матча и пропустил 72 мяча.
Отметим, что Бабаханов стал шестым новичком «Окжетпеса» в межсезонье. Ранее клуб подписал сербского хавбека Милана Стояновича («Радник» Сурдулица) и четырех казахстанцев — вратаря Давида Лорию («Кайрат»), полузащитников Илью Калинина («Иртыш») и Азата Ерсалимова («Акжайык»), а также нападающего Жасулана Молдакараева («Ордабасы»).
В 2018 году «Окжетпес» стал чемпионом первой лиги и вернулся в КПЛ. В декабре команду возглавил бывший капитан сборной Казахстана Андрей Карпович. который в конце 2018 года был временным главным тренером «Кайрата».