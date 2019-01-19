«Рома» обыграла «Торино» в матче чемпионата Италии

Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Риме в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

У победителей отличились Николо Дзаньоло (15-я минута), Александар Коларов (34, с пенальти) и Стефан Эль-Шаарави (73). У гостей мячи забили Томас Ринкон (51) и бывший футболист казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Кристиан Ансальди (67).

«Рома» набрала 33 очка и поднялась на четвертое место в таблице серии А, обойдя на один балл римский «Лацио». «Торино» с 27 очками в активе занимает 9-ю строчку.