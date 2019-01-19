Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Атлетико
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе0
Парма1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ3
Генгам0
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал2
Севилья0
Футбол. Зарубежный
22:30
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль4
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед2
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед3
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон2
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
22:45
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер0
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт2
Майнц3
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф3
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Фортуна Д2
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-960
Вердер1
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома3
Торино2
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон Уондерерс4
Лестер3
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
8Два золота в эстафете за один день
19:31 (мск), источник: Р-Спорт

«Рома» обыграла «Торино» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты «Ромы» на своем поле обыграли «Торино» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Риме в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

У победителей отличились Николо Дзаньоло (15-я минута), Александар Коларов (34, с пенальти) и Стефан Эль-Шаарави (73). У гостей мячи забили Томас Ринкон (51) и бывший футболист казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Кристиан Ансальди (67).

«Рома» набрала 33 очка и поднялась на четвертое место в таблице серии А, обойдя на один балл римский «Лацио». «Торино» с 27 очками в активе занимает 9-ю строчку.

Вконтакте
Рома 3:2
Первый тайм: 2:0
Торино
19.01.2019, 17:00 основной раунд: 20-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо Вальтер Маццарри
Голы
15′ Николо Дзаньоло 22
34′ Александр Коларов 11
73′ Стефан Эль-Шаарави (Ло. Пеллегрини) 92
88 Томас Ринкон 51′
15 Кристиан Ансальди 67′
Составы
Робин Ольсен 1
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
65′ Бриан Кристанте 4
Лоренцо Пеллегрини 7
Николо Дзаньоло 22
Эдин Джеко 9
80′ Рик Карсдорп 2
Давиде Сантон 18
6′ Дженгиз Юндер 17
Стефан Эль-Шаарави 92
61′ 72′ Джастин Клайверт 34
Патрик Шик 14
39 Сальваторе Сиригу
15 Кристиан Ансальди
29 Лоренцо Де Сильвестри 70′
30 Коффи Джиджи
33 Николя Нкулу
34 Ола Эйна
88 Томас Ринкон 90′
9 Андреа Белотти 90+3′
3 Лянко 83′
21 Алехандро Беренгер
14 Сильва Яго Фальке 55′
11 Симоне Дзадза
27 Витторио Париджини 75′
20 Симоне Эдера
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 2
6 Угловые 3
16 Фолы 17
1 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева рассказала, в какой стране планирует жить
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Легков оправдан окончательно. Кто вернет ему два года карьеры?
Праздник удался: на мастер-шоу звезд КХЛ в Казани было здорово
6-й день AO: Медведев вышел на Джоковича, разбитое сердце Серены
Кошмар на рубеже в эстафете. Почему россиянки промахивались?
«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов (фото)
«Байер» уступил «Боруссии» (Менхенгладбах) в матче Бундеслиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь