«Рома» обыграла «Торино» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты «Ромы» на своем поле обыграли «Торино» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты «Ромы» на своем поле обыграли «Торино» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Риме в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
У победителей отличились Николо Дзаньоло (15-я минута), Александар Коларов (34, с пенальти) и Стефан
«Рома» набрала 33 очка и поднялась на четвертое место в таблице серии А, обойдя на один балл римский «Лацио». «Торино» с 27 очками в активе занимает 9-ю строчку.
|Эузебио Ди Франческо
|Вальтер Маццарри
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли (Италия)