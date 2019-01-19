«Байер» уступил «Боруссии» (Менхенгладбах) в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» потерпел поражение от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» потерпел поражение от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, состоявшаяся на поле «аспириновых», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный гол забил Алассан Плеа (37-я минута).
«Байер» — соперник российского «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют 14 февраля в Краснодаре и 21 февраля в Леверкузене.
Результаты других матчей дня в бундеслиге:
«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Фрайбург» — 3:1,
«Аугсбург» — «Фортуна» — 1:2,
«Ганновер» — «Вердер» — 0:1,
«Штутгарт» — «Майнц» — 2:3.