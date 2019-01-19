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19:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Байер» уступил «Боруссии» (Менхенгладбах) в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» потерпел поражение от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся на поле «аспириновых», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный гол забил Алассан Плеа (37-я минута).

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«Байер» — соперник российского «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют 14 февраля в Краснодаре и 21 февраля в Леверкузене.

Результаты других матчей дня в бундеслиге:

«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Фрайбург» — 3:1,

«Аугсбург» — «Фортуна» — 1:2,

«Ганновер» — «Вердер» — 0:1,

«Штутгарт» — «Майнц» — 2:3.

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