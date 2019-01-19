«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» обыграл на своем поле лондонский «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу и продолжает лидировать в турнирной таблице
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» обыграл на своем поле лондонский «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу и продолжает лидировать в турнирной таблице
Встреча, прошедшая в субботу на «Энфилде», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
У победителей дубль оформил Мохамед Салах (46-я и 75-я минуты), еще по мячу забили Роберто Фирмино (53) и Садио Мане (90+3). У гостей отличились Андрос Таунсенд (34), Джеймс Томкинс (65) и Макс Майер (90+5). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Джеймса Милнера, который получил вторую желтую карточку на 89-й минуте.
«Кристал Пэлас» стал первой командой в чемпионате Англии в нынешнем сезоне, кто сумел забить более одного мяча на «Энфилде».
«Ливерпуль» набрал 60 очков и оторвался от идущего вторым «Манчестер Сити» на 7 баллов, но «Сити» еще не сыграл свой матч тура. «Кристал Пэлас» с 22 очками остался на 14-м месте в таблице
|Ливерпуль
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4:3
Первый тайм: 0:1
|Кристал Пэлас
|Юрген Клопп
|Рой Ходжсон
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)