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20:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» обыграл на своем поле лондонский «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу и продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу на «Энфилде», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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У победителей дубль оформил Мохамед Салах (46-я и 75-я минуты), еще по мячу забили Роберто Фирмино (53) и Садио Мане (90+3). У гостей отличились Андрос Таунсенд (34), Джеймс Томкинс (65) и Макс Майер (90+5). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Джеймса Милнера, который получил вторую желтую карточку на 89-й минуте.

«Кристал Пэлас» стал первой командой в чемпионате Англии в нынешнем сезоне, кто сумел забить более одного мяча на «Энфилде».

«Ливерпуль» набрал 60 очков и оторвался от идущего вторым «Манчестер Сити» на 7 баллов, но «Сити» еще не сыграл свой матч тура. «Кристал Пэлас» с 22 очками остался на 14-м месте в таблице премьер-лиги.

Ливерпуль 4:3
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
19.01.2019, 18:00 основной раунд: 23-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Рой Ходжсон
Голы
46′ Мохамед Салах 11
53′ Роберту Фирмину (Н. Кейта) 9
75′ Мохамед Салах 11
90+3′ Садио Мане (Э. Робертсон) 10
10 Эндрос Таунсенд (В. Заа) 34′
5 Джеймс Томкинс (Л. Миливоевич) 65′
7 Макс Майер (К. Уикхэм) 90+5′
Составы
Алиссон 13
Виргил ван Дейк 4
Эндрю Робертсон 26
Жоэль Матип 32
82′ 89′ Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон 14
Роберту Фирмину 9
Садио Мане 10
87′ Фабинью 3
Адам Лаллана 20
71′ Наби Кейта 8
Джердан Шачири 23
90′ Мохамед Салах 11
Рафаэл Камашу 64
1 Хулиан Сперони
3 Патрик ван Анхолт
5 Джеймс Томкинс
12 Мамаду Сако
29 Аарон Ван-Биссака
4 Лука Миливоевич
10 Эндрос Таунсенд
11 Вильфрид Заа
8 Шейку Куяте 75′
15 Джеффри Шлупп
18 Джеймс Макартур 81′
7 Макс Майер
14 Джордан Айю 81′ 42′
21 Коннор Уикхэм
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 3
8 Угловые 3
6 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
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