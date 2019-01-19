«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу на «Энфилде», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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У победителей дубль оформил Мохамед Салах (46-я и 75-я минуты), еще по мячу забили Роберто Фирмино (53) и Садио Мане (90+3). У гостей отличились Андрос Таунсенд (34), Джеймс Томкинс (65) и Макс Майер (90+5). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Джеймса Милнера, который получил вторую желтую карточку на 89-й минуте.

«Кристал Пэлас» стал первой командой в чемпионате Англии в нынешнем сезоне, кто сумел забить более одного мяча на «Энфилде».