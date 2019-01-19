«Реал» победил «Севилью» и вышел на третье место в чемпионате Испании
ТАСС, 19 января. Мадридский «Реал» на своем поле победил «Севилью» со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 19 января. Мадридский «Реал» на своем поле победил «Севилью» со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мячи забили Каземиро (78-я минута) и Лука Модрич (90).
«Реал» вышел на третье место в таблице, набрав 36 очков. «Севилья», чья серия без побед в турнире насчитывает четыре матча, идет четвертой с 33 очками.
В следующем туре «Реал» проведет гостевой матч против «Эспаньола» 27 января. «Севилья» днем ранее примет дома «Леванте».
|Сантьяго Солари
|Пабло Мачин
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)