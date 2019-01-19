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20:34 (мск), источник: ТАСС

«Реал» победил «Севилью» и вышел на третье место в чемпионате Испании

ТАСС, 19 января. Мадридский «Реал» на своем поле победил «Севилью» со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Мячи забили Каземиро (78-я минута) и Лука Модрич (90).

«Реал» вышел на третье место в таблице, набрав 36 очков. «Севилья», чья серия без побед в турнире насчитывает четыре матча, идет четвертой с 33 очками.

В следующем туре «Реал» проведет гостевой матч против «Эспаньола» 27 января. «Севилья» днем ранее примет дома «Леванте».

Вконтакте
Реал 2:0
Первый тайм: 0:0
Севилья
19.01.2019, 18:15 основной раунд: 20-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Пабло Мачин
Голы
78′ Каземиру (С. Регилон) 14
90+2′ Лука Модрич 10
Составы
Тибо Куртуа 25
Даниэль Карвахаль 2
Серхио Регилон 23
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Лука Модрич 10
Карим Бензема 9
61′ Каземиру 14
Винисиус Жуниор 28
65′ 88′ Дани Себальос 24
Федерико Вальверде 15
77′ Лукас Васкес 17
Франсиско Роман Иско 22
1 Томаш Вацлик
3 Серхи Гомес
4 Симон Кьер 85′
6 Даниэл Каррису 30′
16 Гонсалес Хесус Навас
10 Эвер Банега 54′
22 Франко Васкес
17 Пабло Сарабия
18 Серхио Эскудеро 86′
41 Бриан Хиль
9 Виссам Бен Йеддер 71′
21 Квинси Промес
12 Андре Силва 75′
19 Мунир Эль-Хаддади
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
7 Угловые 4
9 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
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Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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