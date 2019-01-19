«Манчестер Юнайтед» одержал седьмую победу подряд под руководством Сульшера

Источник: Reuters

В составе хозяев отличились Поль Погба (27-я минута, с пенальти) и Маркус Рэшфорд (42). У «Брайтона» мяч забил Паскаль Гросс (72).

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Для «Манчестер Юнайтед» эта победа стала седьмой подряд под руководством Уле Гуннара Сульшера, который 19 декабря сменил на посту главного тренера португальца Жозе Моуринью. Ранее был побит рекорд, который более 70 лет принадлежал легендарному тренеру Мэтту Басби, он выиграл пять стартовых матчей подряд в роли тренера «Манчестера».

В другом матче «Ливерпуль» дома победил «Кристал Пэлас» со счетом 4:3. В составе победителей два гола на счету Мохаммеда Салаха (46, 75), по одному у Роберто Фирмино (53) и Садио Мане (90), у проигравших мячи забили Эндрос Таунсенд (34), Джеймс Томкинс (65) и Макс Майер (90). Второй гол Салаха для него 50-м в чемпионатах Англии и 16-м в текущем чемпионате, благодаря чему египтянин возглавил бомбардирскую гонку.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице, набрав в 23 матчах 44 очка, «Брайтон» идет 13-м, в активе команды 26 очков. Лидирует «Ливерпуль» (60 очков). В следующем туре МЮ встретится на своем поле с «Бернли» 29 января, «Брайтон» в этот же день сыграет в гостях с «Фулхэмом».

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Результаты других матчей игрового дня:

«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 4:3;.

«Борнмут» — «Вест Хэм» — 2:0;.

«Ньюкасл» — «Кардифф» — 3:0;.

«Саутгемптон» — «Эвертон» — 2:1;.