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20:49 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» одержал седьмую победу подряд под руководством Сульшера

ТАСС, 19 января. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Reuters

В составе хозяев отличились Поль Погба (27-я минута, с пенальти) и Маркус Рэшфорд (42). У «Брайтона» мяч забил Паскаль Гросс (72).

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Для «Манчестер Юнайтед» эта победа стала седьмой подряд под руководством Уле Гуннара Сульшера, который 19 декабря сменил на посту главного тренера португальца Жозе Моуринью. Ранее был побит рекорд, который более 70 лет принадлежал легендарному тренеру Мэтту Басби, он выиграл пять стартовых матчей подряд в роли тренера «Манчестера».

В другом матче «Ливерпуль» дома победил «Кристал Пэлас» со счетом 4:3. В составе победителей два гола на счету Мохаммеда Салаха (46, 75), по одному у Роберто Фирмино (53) и Садио Мане (90), у проигравших мячи забили Эндрос Таунсенд (34), Джеймс Томкинс (65) и Макс Майер (90). Второй гол Салаха для него 50-м в чемпионатах Англии и 16-м в текущем чемпионате, благодаря чему египтянин возглавил бомбардирскую гонку.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице, набрав в 23 матчах 44 очка, «Брайтон» идет 13-м, в активе команды 26 очков. Лидирует «Ливерпуль» (60 очков). В следующем туре МЮ встретится на своем поле с «Бернли» 29 января, «Брайтон» в этот же день сыграет в гостях с «Фулхэмом».

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Результаты других матчей игрового дня:

«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 4:3;.

«Борнмут» — «Вест Хэм» — 2:0;.

«Ньюкасл» — «Кардифф» — 3:0;.

«Саутгемптон» — «Эвертон» — 2:1;.

«Уотфорд» — «Бернли» — 0:0.

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