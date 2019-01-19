Экс-футболист «Гамбурга» Марсель Янсен стал президентом клуба
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший футболист немецкого «Гамбурга» Марсель Янсен избран президентом клуба, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший футболист немецкого «Гамбурга» Марсель Янсен избран президентом клуба, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, 33-летний Янсен на выборах, которые состоялись в рамках ежегодной встречи членов клуба, набрал 799 из 1289 голосов, опередив Ральфа Хартмана (490).
Юрген Хунке снял свою кандидатуру до начала голосования.
Янсен защищал цвета «Гамбурга» в 2008—2015 годах, провел за команду 187 матчей, забил 24 гола. Также на клубном уровне он выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию», за сборную Германии сыграл 45 матчей.
«Гамбург» в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона немецкого футбола.