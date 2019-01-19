ПСЖ разгромил «Генгам» со счетом 9:0, Кавани и Мбаппе забили по три гола

Встреча 21-го тура Лиги 1, состоявшаяся в субботу на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась победой хозяев поля со счетом 9:0.
Хет-триками отметились Килиан Мбаппе (38, 45 и 81-я минуты) и Эдинсон Кавани (60, 67 и 76), дубль оформил Неймар (12 и 69), на 83-й минуте гол забил Тома Мёнье.
Команда Томаса Тухеля, не потерпевшая ни одного поражения в текущем сезоне чемпионата.
Франции, лидирует в турнирной таблице с 53 очками после 19 матчей, на втором месте находится «Лилль» (40 очков после 21 игры). «Генгам» (14) занимает последнюю строчку.