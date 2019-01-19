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21:31 (мск), источник: Р-Спорт

ПСЖ разгромил «Генгам» со счетом 9:0, Кавани и Мбаппе забили по три гола

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал победу с крупным счетом над аутсайдером чемпионата Франции по футболу «Генгамом».

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Источник: AFP 2019

Встреча 21-го тура Лиги 1, состоявшаяся в субботу на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась победой хозяев поля со счетом 9:0.

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Хет-триками отметились Килиан Мбаппе (38, 45 и 81-я минуты) и Эдинсон Кавани (60, 67 и 76), дубль оформил Неймар (12 и 69), на 83-й минуте гол забил Тома Мёнье.

Команда Томаса Тухеля, не потерпевшая ни одного поражения в текущем сезоне чемпионата.

Франции, лидирует в турнирной таблице с 53 очками после 19 матчей, на втором месте находится «Лилль» (40 очков после 21 игры). «Генгам» (14) занимает последнюю строчку.

ПСЖ 9:0
Первый тайм: 3:0
Генгам
19.01.2019, 19:00 основной раунд: 21-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Томас Тухель Жослен Гурвеннек
Голы
11′ Неймар 10
37′ Кильян Мбаппе 7
45′ Кильян Мбаппе 7
59′ Эдинсон Кавани 9
66′ Эдинсон Кавани 9
68′ Неймар 10
76′ Эдинсон Кавани 9
80′ Кильян Мбаппе 7
83′ Тома Менье 12
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Тило Керер 4
Маркиньюс 5
Дани Алвес 13
Кильян Мбаппе 7
Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
Анхель Ди Мария 11
76′ Тиагу Силва 2
Тома Менье 12
67′ Хуан Бернат 14
89′ Левен Кюрзава 20
19′ Марко Верратти 6
Юлиан Дракслер 23
16 Марк-Орель Кайар
2 Жордан Икоко
5 Педру Ребошу
20 Феликс Эбоа Эбоа
29 Кристоф Кербрат
6 Лебоганг Фири
22 Этьен Дидо
11 Маркус Тюрам
8 Люка До 56′
7 Людовик Блас
9 Александр Менди 57′
23 Ронни Роделен
12 Йени Н`Гбакото 73′
3 Папи Джилободжи
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 2
12 Удары в створ 0
7 Угловые 1
10 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
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