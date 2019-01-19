Кавани и Мбаппе повторили достижение по хет-трикам 40-летней давности
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе повторили достижение по
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе повторили достижение по
В субботу Кавани и Мбаппе оформили по
Таким образом, впервые за сорок лет в Лиге 1 два одноклубника в одном матче забили по
Последний раз этим достижением в высшем дивизионе Франции отметились игроки «Бордо» Жерар Солер и Альберт Геммрих 10 августа 1979 года.
|Томас Тухель
|Жослен Гурвеннек
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|2
|12
|Удары в створ
|0
|7
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Амори Делерю (Франция)