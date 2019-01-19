Кавани и Мбаппе повторили достижение по хет-трикам 40-летней давности

Источник: AFP 2019

В субботу Кавани и Мбаппе оформили по хет-трику в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Генгамом», который их команда выиграла со счетом 9:0.

Таким образом, впервые за сорок лет в Лиге 1 два одноклубника в одном матче забили по хет-трику.