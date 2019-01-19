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22:32 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Челси» впервые за пять последних очных матчей в чемпионате Англии

ТАСС, 19 января. «Арсенал» со счетом 2:0 обыграл «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

В составе победителей голы забили Александр Ляказетт (14-я минута) и Лоран Косьельни (39).

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До этой встречи «Арсенал» не мог обыграть «Челси» на протяжении четырех матчей в чемпионате страны — две ничьи и два поражения.

«Арсенал» одержал вторую победу в последних пяти матчах чемпионата Англии и занимает пятую строчку, набрав 44 очка после 23 игр. «Челси» прервал беспроигрышную серию из четырех матчей в чемпионате и идет четвертым, набрав 47 очков.

В следующем туре «Арсенал» примет на своем поле «Кардифф» 29 января, «Челси» днем позднее отправится в гости к «Борнмуту».

Арсенал 2:0
Первый тайм: 2:0
Челси
19.01.2019, 20:30 основной раунд: 23-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Маурицио Сарри
Голы
14′ Александр Ляказетт (Э. Бельерин) 9
39′ Лоран Косьельни (С. Папастатопулос) 6
Составы
Бернд Лено 19
Сеад Колашинац 31
Сократис Папастатопулос 5
Лоран Косьельни 6
Лукас Торрейра 11
Маттео Гендузи 29
Гранит Джака 34
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
72′ Эктор Бельерин 2
Мохамед Эль-Нени 4
68′ Александр Ляказетт 9
Алекс Ивоби 17
67′ Аарон Рэмси 8
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 15
1 Кепа Аррисабалага
28 Сесар Аспиликуэта
3 Маркос Алонсо
2 Антонио Рюдигер
30 Давид Луиз 37′
7 Н`Голо Канте
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
10 Эден Азар
17 Матео Ковачич 63′
8 Росс Баркли 90+5′
11 Родригес Педро 80′
20 Каллум Хадсон-Одои
22 Виллиан 68′
18 Оливье Жиру
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 1
5 Угловые 6
13 Фолы 15
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
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