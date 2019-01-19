«Арсенал» обыграл «Челси» впервые за пять последних очных матчей в чемпионате Англии
ТАСС, 19 января. «Арсенал» со счетом 2:0 обыграл «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 19 января. «Арсенал» со счетом 2:0 обыграл «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей голы забили Александр Ляказетт (14-я минута) и Лоран Косьельни (39).
До этой встречи «Арсенал» не мог обыграть «Челси» на протяжении четырех матчей в чемпионате страны — две ничьи и два поражения.
«Арсенал» одержал вторую победу в последних пяти матчах чемпионата Англии и занимает пятую строчку, набрав 44 очка после 23 игр. «Челси» прервал беспроигрышную серию из четырех матчей в чемпионате и идет четвертым, набрав 47 очков.
В следующем туре «Арсенал» примет на своем поле «Кардифф» 29 января, «Челси» днем позднее отправится в гости к «Борнмуту».
|Эмери Унаи
|Маурицио Сарри
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)