Гол бывшего футболиста «Зенита» Витселя принес «Боруссии» победу над «Лейпцигом»
ТАСС, 19 января. Дортмундская «Боруссия» со счетом 1:0 победила «Лейпциг» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 19 января. Дортмундская «Боруссия» со счетом 1:0 победила «Лейпциг» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Гол забил бывший футболист
«Боруссия» одержала 14-ю победу в 18 матчах чемпионата и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 45 очков и опережая «Баварию» на шесть баллов. «Лейпциг» занимает четвертое место, набрав в 18 матчах 31 очко.
Следующий матч «Боруссия» проведет 26 января дома против «Ганновера», «Лейпциг» на следующий день сыграет на выезде с дюссельдорфской «Фортуной».
Другие матчи игрового дня:
«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 3:1.
«Аугсбург» — «Фортуна» — 1:2.
«Байер» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:1.
«Ганновер» — «Вердер» — 0:1.
«Штутгарт» — «Майнц» — 2:3.