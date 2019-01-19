Гол бывшего футболиста «Зенита» Витселя принес «Боруссии» победу над «Лейпцигом»

«Боруссия» одержала 14-ю победу в 18 матчах чемпионата и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 45 очков и опережая «Баварию» на шесть баллов. «Лейпциг» занимает четвертое место, набрав в 18 матчах 31 очко.