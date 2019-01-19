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22:40 (мск), источник: ТАСС

Гол бывшего футболиста «Зенита» Витселя принес «Боруссии» победу над «Лейпцигом»

ТАСС, 19 января. Дортмундская «Боруссия» со счетом 1:0 победила «Лейпциг» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2019

Гол забил бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель (19-я минута).

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«Боруссия» одержала 14-ю победу в 18 матчах чемпионата и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 45 очков и опережая «Баварию» на шесть баллов. «Лейпциг» занимает четвертое место, набрав в 18 матчах 31 очко.

Следующий матч «Боруссия» проведет 26 января дома против «Ганновера», «Лейпциг» на следующий день сыграет на выезде с дюссельдорфской «Фортуной».

Другие матчи игрового дня:

«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 3:1.

«Аугсбург» — «Фортуна» — 1:2.

«Байер» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:1.

«Ганновер» — «Вердер» — 0:1.

«Штутгарт» — «Майнц» — 2:3.

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