Мадридский «Атлетико» разгромил «Уэску» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» разгромил на выезде «Уэску» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» разгромил на выезде «Уэску» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Уэске, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Лукас Эрнандес (31-я минута), Сантьяго Ариас (52) и Коке (71).
«Атлетико» набрал 41 очко и идет на втором месте в таблице испанской примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на 2 балла, при этом «сине-гранатовые» еще не сыграли свой матч тура. «Уэска» с 11 очками в активе замыкает таблицу чемпионата Испании.
|Франсиско Родригес
|Диего Симеоне
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|8
|6
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес (Испания)