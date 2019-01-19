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22:56 (мск), источник: Р-Спорт

Мадридский «Атлетико» разгромил «Уэску» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» разгромил на выезде «Уэску» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Уэске, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Лукас Эрнандес (31-я минута), Сантьяго Ариас (52) и Коке (71).

«Атлетико» набрал 41 очко и идет на втором месте в таблице испанской примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на 2 балла, при этом «сине-гранатовые» еще не сыграли свой матч тура. «Уэска» с 11 очками в активе замыкает таблицу чемпионата Испании.

Уэска 0:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
19.01.2019, 20:30 основной раунд: 20-й тур El Alcoraz
Главные тренеры
Франсиско Родригес Диего Симеоне
Голы
21 Люка Эрнандез (Коке) 31′
4 Сантьяго Ариас (А. Гризманн) 52′
6 Коке 71′
Составы
Роберто Сантамария 13
24′ Хавьер Эчейта 3
Хорхе Майораль Пулидо 14
Пабло Инсуа Бланко 18
Хорхе Мирамон 24
Бордонадо Мойсес Гомес 6
Давид Феррейро 7
68′ Энрик Гальего 22
53′ Кристиан Ривера 17
Эсекиэль Авила 19
70′ Дамиан Мусто 23
Янхель Эррера 21
61′ Кучо 9
Алекс Гальяр 11
13 Ян Облак
2 Диего Годин
4 Сантьяго Ариас
24 Хосе Хименес 62′
5 Томас Партей
14 Родриго Эрнандес
7 Антуан Гризманн
10 Анхель Корреа 64′
21 Люка Эрнандез 86′
35 Франсиско Монтеро
6 Коке 72′
40 Виктор Мольехо
11 Тома Лемар 90′
47 Хоакин Муньос
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 8
6 Угловые 5
15 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
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