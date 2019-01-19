Мадридский «Атлетико» разгромил «Уэску» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Уэске, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Лукас Эрнандес (31-я минута), Сантьяго Ариас (52) и Коке (71).

«Атлетико» набрал 41 очко и идет на втором месте в таблице испанской примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на 2 балла, при этом «сине-гранатовые» еще не сыграли свой матч тура. «Уэска» с 11 очками в активе замыкает таблицу чемпионата Испании.