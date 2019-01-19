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19 января, источник: Р-Спорт

Моуринью сообщил, что отклонил три предложения о тренерской работе

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что отверг три предложения о работе.

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Источник: Reuters

Португальский специалист покинул пост главного тренера «МЮ» в декабре прошлого года.

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Отвечая на вопрос, собирается он работать в Англии или в другой стране, Моуринью заявил: «Я не знаю».

«Я проанализирую ситуацию. Я не люблю об этом говорить, но уже отклонил три предложения. Потому что я почувствовал, что они не соответствуют моим желаниям. Я сохраняю спокойствие в этом отношении. Чем больше времени у меня есть, тем лучше я смогу подготовиться (к работе)», — приводит Mirror слова 55-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался возглавить португальскую «Бенфику».

Моуринью был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17. Ранее он также работал в лондонском «Челси», мадридском «Реале», миланском «Интере», португальских «Порту», «Бенфике».

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