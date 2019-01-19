Моуринью сообщил, что отклонил три предложения о тренерской работе

«Я проанализирую ситуацию. Я не люблю об этом говорить, но уже отклонил три предложения. Потому что я почувствовал, что они не соответствуют моим желаниям. Я сохраняю спокойствие в этом отношении. Чем больше времени у меня есть, тем лучше я смогу подготовиться (к работе)», — приводит Mirror слова 55-летнего португальца.