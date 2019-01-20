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00:00 (мск), источник: ТАСС

«Монако» проиграл «Страсбуру», продлив серию без побед в чемпионате Франции до пяти матчей

ТАСС, 19 января. «Монако» со счетом 1:5 проиграл «Страсбуру» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2019

В составе победителей дублем отметился Людовик Ажорк (12-я и 68-я минуты), по голу забили Адриен Томассон (17), Ибрагим Сиссоко (63) и Юссуф Фофана (90). У «Монако» отличился Радамель Фалькао (22).

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте. На седьмой минуте матча в составе хозяев был удален защитник Налдо, у «Страсбура» красную карточку на 69-й минуте получил защитник Стефан Митрович.

«Монако» не может победить в чемпионате Франции пять матчей подряд (три поражения и две ничьи) и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, набрав за 21 матч 15 очков. «Страсбур» поднялся на пятую строчку, в активе команды 32 очка. В следующем туре «Монако» в гостях сыграет с «Дижоном» 26 января, «Страсбур» в этот же день примет «Бордо».

Монако 1:5
Первый тайм: 1:2
Страсбур
19.01.2019, 22:00 основной раунд: 21-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Тьерри Анри Тьерри Лоре
Голы
22′ Радамель Фалькао 9
25 Людовик Айорк 12′
26 Адриен Томассон 17′
18 Ибраима Сиссоко 63′
25 Людовик Айорк 68′
34 Юссуф Фофана 90+4′
Составы
Диего Бенальо 16
Фоде Балло-Туре 2
8′ Камиль Глик 25
7′ Роналду Апаресиду Родригес Налду 27
37′ Бенуа Бадиашиле 32
Юри Тилеманс 8
72′ Сеск Фабрегас 44
Рони Лопеш 7
77′ Радамель Фалькао 9
55′ Беньямин Хенрикс 39
Джибриль Сидибе 19
66′ Александр Головин 17
Мусса Силла 34
1 Мац Селс
27 Кенни Лала
19 Антони Каси
4 Пабло Мартинес
5 Ламин Коне
13 Стефан Митрович 36′ 69′
18 Ибраима Сиссоко
34 Юссуф Фофана
8 Жона Мартен 81′ 29′
11 Димитри Льенар
25 Людовик Айорк 78′
29 Нуну Да Кошта
26 Адриен Томассон 73′
23 Лионель Кароль
Статистика
4 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 1
9 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 6
3 Угловые 7
13 Фолы 9
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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