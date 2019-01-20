«Монако» проиграл «Страсбуру», продлив серию без побед в чемпионате Франции до пяти матчей

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте. На седьмой минуте матча в составе хозяев был удален защитник Налдо, у «Страсбура» красную карточку на 69-й минуте получил защитник Стефан Митрович.

«Монако» не может победить в чемпионате Франции пять матчей подряд (три поражения и две ничьи) и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, набрав за 21 матч 15 очков. «Страсбур» поднялся на пятую строчку, в активе команды 32 очка. В следующем туре «Монако» в гостях сыграет с «Дижоном» 26 января, «Страсбур» в этот же день примет «Бордо».