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00:34 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Интера» и «Сассуоло» не забили голов в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Миланский «Интер» и «Сассуоло» разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 0:0.

«Интер», в активе которого 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице серии А, «Сассуоло» (26) располагается на 12-й строчке.

Вконтакте
Интер 0:0
Первый тайм: 0:0
Сассуоло
19.01.2019, 22:30 основной раунд: 20-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Роберто Де Дзерби
Составы
Самир Ханданович 1
Стефан де Фрай 6
Квадво Асамоа 18
Данило Д`Амброзио 33
Милан Шкриньяр 37
50′ Марсело Брозович 77
Мауро Икарди 9
Иван Перишич 44
82′ Матиас Весино 8
Борха Валеро 20
60′ Жоау Мариу 15
Раджа Наингголан 14
81′ Маттео Политано 16
Лаутаро Мартинес 10
47 Андреа Консильи
6 Рожериу 51′
13 Федерико Пелузо 90+3′
21 Поль Лирола
23 Джанджакомо Маньяни
27 Кевин-Принс Боатенг
73 Мануэль Локателли
25 Доменико Берарди
9 Филип Джуричич 62′
20 Жереми Бога
12 Стефано Сенси 76′ 32′
4 Франческо Маньянелли
32 Альфред Данкан 73′
68 Мехди Бурабия
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 5
12 Угловые 0
16 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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