Футболисты «Интера» и «Сассуоло» не забили голов в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Миланский «Интер» и «Сассуоло» разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Миланский «Интер» и «Сассуоло» разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 0:0.
«Интер», в активе которого 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице серии А, «Сассуоло» (26) располагается на 12-й строчке.
|Лучано Спаллетти
|Роберто Де Дзерби
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|0
|16
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Пайретто (Италия)