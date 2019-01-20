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00:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» одержала волевую победу над «Сельтой» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Сельту» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, состоявшаяся в Виго в субботу, завершилась со счетом 2:1. Нестор Араухо вывел хозяев вперед на 40-й минуте, у победителей отличились Ферран Торрес (71) и Родриго Морено (84). Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле с первых минут, на 61-й минуте его заменил Кевин Гамейро.

«Валенсия» набрала 26 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (21) находится на 17-й строчке.

Вконтакте
Сельта 1:2
Первый тайм: 1:0
Валенсия
19.01.2019, 22:45 основной раунд: 20-й тур Balaidos
Главные тренеры
Мигел Кардозу Марселино Гарсия Тораль
Голы
40′ Нестор Араухо (Б. Мендес) 4
20 Ферран Торрес 71′
19 Морено Родриго (К. Гамейро) 84′
Составы
Вейга Рубен Бланко 13
76′ Уго Мальо 2
Нестор Араухо 4
Давид Хункa 17
90+2′ Факундо Ронкалья 24
11′ Руис Хосабед Санчес 21
58′ Брайс Мендес 23
Макси Гомес 9
89′ Станислав Лоботка 14
Фран Бельтран 8
71′ Софьян Буфаль 19
Эмре Мор 7
82′ Пионе Систо 11
Эндрю Юльсагер 16
13 Норберту Мурара Нету
5 Габриэл Паулиста 42′
14 Хосе Гайя
21 Кристиано Пиччини
24 Эсекиэль Гарай
10 Даниэль Парехо
19 Морено Родриго
22 Санти Мина
8 Карлос Солер 61′ 42′
9 Кевин Гамейро
17 Франсис Кокелен 79′
18 Даниэль Васс
11 Денис Черышев 61′
20 Ферран Торрес 80′
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 8
4 Угловые 6
18 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
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