«Валенсия» одержала волевую победу над «Сельтой» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Сельту» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Сельту» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Виго в субботу, завершилась со счетом 2:1. Нестор Араухо вывел хозяев вперед на 40-й минуте, у победителей отличились Ферран Торрес (71) и Родриго Морено (84). Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле с первых минут, на 61-й минуте его заменил Кевин Гамейро.
«Валенсия» набрала 26 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (21) находится на 17-й строчке.
|Мигел Кардозу
|Марселино Гарсия Тораль
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)