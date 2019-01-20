«Валенсия» одержала волевую победу над «Сельтой» в матче чемпионата Испании

Встреча, состоявшаяся в Виго в субботу, завершилась со счетом 2:1. Нестор Араухо вывел хозяев вперед на 40-й минуте, у победителей отличились Ферран Торрес (71) и Родриго Морено (84). Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле с первых минут, на 61-й минуте его заменил Кевин Гамейро.