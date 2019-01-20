Сарри заявил, что футболистов «Челси» трудно мотивировать

«Должен сказать, что я чрезвычайно зол. Основная причина этого поражения лежит в плоскости психологии. Мы играли против команды, которая была гораздо сильнее с точки зрения психологии, чем мы. Я не могу смириться с этим», — приводит Telegraph слова Сарри.

«Нечто подобное произошло и в матче с “Тоттенхэмом”. Тогда мы подробно обсудили эту неудачу, я поговорил с игроками и думал, что проблема решена. Но, видимо, нам опять не хватает мотивации. Я предпочел бы искать причины поражения в тактике, но дело в том, что, видимо, эту группу игроков очень сложно мотивировать», — добавил итальянский специалист.