Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.01
Сельта1
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
19.01
Интер0
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
19.01
Монако1
Страсбур5
Футбол. Зарубежный
19.01
Ним0
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
19.01
Реймс1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
19.01
Арсенал2
Челси0
Футбол. Зарубежный
19.01
РБ Лейпциг0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
19.01
Уэска0
Атлетико3
Футбол. Зарубежный
19.01
Удинезе1
Парма2
Футбол. Зарубежный
19.01
ПСЖ9
Генгам0
Футбол. Зарубежный
19.01
Реал2
Севилья0
Футбол. Зарубежный
19.01
Борнмут2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
19.01
Ливерпуль4
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
19.01
Манчестер Юнайтед2
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
19.01
Ньюкасл Юнайтед3
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
19.01
Саутгемптон2
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
19.01
Уотфорд0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
19.01
Байер0
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
19.01
Штутгарт2
Майнц3
Футбол. Зарубежный
19.01
Айнтрахт Ф3
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
19.01
Аугсбург1
Фортуна Д2
Футбол. Зарубежный
19.01
Ганновер-960
Вердер1
Футбол. Зарубежный
19.01
Рома3
Торино2
Футбол. Зарубежный
19.01
Вулверхэмптон Уондерерс4
Лестер3
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис
Жирона
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Аталанта
Все события
Фоторепортажи
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
11«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»
01:48 (мск), источник: Р-Спорт

Сарри заявил, что футболистов «Челси» трудно мотивировать

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри после поражения от лондонского «Арсенала» раскритиковал игроков, отметив, что у них вновь возникли проблемы с мотивацией.

Наверх
Источник: Reuters

«Синие» в субботу проиграл «канонирам» в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии — 0:2.

«Должен сказать, что я чрезвычайно зол. Основная причина этого поражения лежит в плоскости психологии. Мы играли против команды, которая была гораздо сильнее с точки зрения психологии, чем мы. Я не могу смириться с этим», — приводит Telegraph слова Сарри.

«Нечто подобное произошло и в матче с “Тоттенхэмом”. Тогда мы подробно обсудили эту неудачу, я поговорил с игроками и думал, что проблема решена. Но, видимо, нам опять не хватает мотивации. Я предпочел бы искать причины поражения в тактике, но дело в том, что, видимо, эту группу игроков очень сложно мотивировать», — добавил итальянский специалист.

«Челси», в активе которого 47 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая на 13 баллов от лидирующего «Ливерпуля».

Арсенал 2:0
Первый тайм: 2:0
Челси
19.01.2019, 20:30 основной раунд: 23-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Маурицио Сарри
Голы
14′ Александр Ляказетт (Э. Бельерин) 9
39′ Лоран Косьельни (С. Папастатопулос) 6
Составы
Бернд Лено 19
Сеад Колашинац 31
Сократис Папастатопулос 5
Лоран Косьельни 6
Лукас Торрейра 11
Маттео Гендузи 29
Гранит Джака 34
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
72′ Эктор Бельерин 2
Мохамед Эль-Нени 4
68′ Александр Ляказетт 9
Алекс Ивоби 17
67′ Аарон Рэмси 8
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 15
1 Кепа Аррисабалага
28 Сесар Аспиликуэта
3 Маркос Алонсо
2 Антонио Рюдигер
30 Давид Луиз 37′
7 Н`Голо Канте
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
10 Эден Азар
17 Матео Ковачич 63′
8 Росс Баркли 90+5′
11 Родригес Педро 80′
20 Каллум Хадсон-Одои
22 Виллиан 68′
18 Оливье Жиру
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 1
5 Угловые 6
13 Фолы 15
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева рассказала, в какой стране планирует жить
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
МЮ одержал седьмую победу подряд под руководством Сульшера
ПСЖ разгромил «Генгам», забив клубу девять мячей
«Можно накопить»: раскрыта тайна зарплаты фигуристов
Кошмар на рубеже в эстафете. Почему россиянки промахивались?
«Уложу его спать одним ударом»: Бронер сразится с Пакьяо
Гол бывшего футболиста «Зенита» принес победу «Боруссии» (Д)
Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от разгрома в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь