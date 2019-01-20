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08:03 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Манчестер Юнайтед» повторил рекорд Гвардиолы и Анчелотти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти в Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

19 января подопечные Сульшера обыграли «Брайтон» со счетом 2:1. Эта победа стала для норвежского специалиста шестой подряд в АПЛ.

Наставник «Манчестер Юнайтед» стал третьим тренером в эпоху АПЛ, кому удалось одержать шесть побед в первых шести матчах во главе команды Премьер-лиги. Такое удавалось только Карло Анчелотти в «Челси» и Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити».

Установить рекорд АПЛ Сульшер сможет уже в следующем туре чемпионата Англии, если его команда обыграет «Бернли».

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 2:0
Брайтон & Хоув
19.01.2019, 18:00 основной раунд: 23-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар Сульшер Крис Хьютон
Голы
27′ Поль Погба 6
42′ Маркус Рэшфорд (Д. Далот) 10
13 Паскаль Гросс (Д. Преппер) 72′
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Фил Джоунс 4
Диогу Далот 20
Поль Погба 6
Эшли Янг 18
Андер Агуэра Эррера 21
Неманья Матич 31
90+3′ 90′ Маркус Рэшфорд 10
Маттео Дармиан 36
83′ Антони Марсьяль 11
Ромелу Лукаку 9
75′ Джесси Лингард 14
Хуан Мануэль Мата 8
27 Дэвид Баттон
3 Гаэтан Бонг
4 Шейн Даффи
5 Льюис Данк
22 Мартин Монтойя
6 Дэйл Стивенс
24 Дэйви Преппер
9 Юрген Локадиа
13 Паскаль Гросс 82′
7 Берам Каяль
20 Солли Марч 60′
10 Флорин Андоне
17 Гленн Маррей 60′
11 Антони Кноккарт
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 3
6 Угловые 5
11 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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