Тренер «Манчестер Юнайтед» повторил рекорд Гвардиолы и Анчелотти
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти в Английской
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти в Английской
19 января подопечные Сульшера обыграли «Брайтон» со счетом 2:1. Эта победа стала для норвежского специалиста шестой подряд в АПЛ.
Наставник «Манчестер Юнайтед» стал третьим тренером в эпоху АПЛ, кому удалось одержать шесть побед в первых шести матчах во главе команды
Установить рекорд АПЛ Сульшер сможет уже в следующем туре чемпионата Англии, если его команда обыграет «Бернли».
|Манчестер Юнайтед
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2:1
Первый тайм: 2:0
|Брайтон & Хоув
|Уле Гуннар Сульшер
|Крис Хьютон
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Пол Тирни (Англия)