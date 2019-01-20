ФК «Астана» представили нового исполнительного директора
Генеральный директор ППСК «Астана» Аскар Баталов официально представил команде и тренерскому штабу футбольного клуба «Астана» нового исполнительного директора, сообщается на сайте клуба.
Генеральный директор ППСК «Астана» Аскар Баталов официально представил команде и тренерскому штабу футбольного клуба «Астана» нового исполнительного директора, сообщается на сайте клуба.
Команда продолжает готовиться к сезону 2019 года на
Команду заверили в полной поддержке со стороны учредителя.
Напомним, что «Астана» проводит свой первый