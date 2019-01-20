ФК «Астана» представили нового исполнительного директора

Команда продолжает готовиться к сезону 2019 года на учебно-тренировочных сборах в Дубае, где Баталов и представил коллективу Пола Эшуорта.

Напомним, что «Астана» проводит свой первый учебно-тренировочный сбор в этом году в ОАЭ, где пробудет до 30 января.