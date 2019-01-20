Защитник «Фулхэма» травмировался во время смены бутс

Источник: РИА "Новости"

По словам главного тренера английской команды Клаудио Раньери, футболист травмировался во время того, как менял бутсы.

«Очень странная травма, он просто менял бутсы. Это невероятно. Не знаю, сколько времени ему понадобится на восстановление», — приводит слова специалиста «Би-би-си».