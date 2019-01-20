Защитник «Фулхэма» травмировался во время смены бутс
Защитник «Фулхэма» Алфи Моусон получил травму странным образом, сообщает «Советский спорт».
Защитник «Фулхэма» Алфи Моусон получил травму странным образом, сообщает «Советский спорт».
По словам главного тренера английской команды Клаудио Раньери, футболист травмировался во время того, как менял бутсы.
«Очень странная травма, он просто менял бутсы. Это невероятно. Не знаю, сколько времени ему понадобится на восстановление», — приводит слова специалиста «Би-би-си».
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