Мбаппе: Переход в «Реал»? Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем

Источник: Reuters

«Я очень доволен тем, как складываются мои дела в «ПСЖ» на данный момент, у меня контракт с клубом до 2021 года, поэтому сейчас неподходящий момент думать о чём-либо ином.

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Манит ли меня возможность перейти в «Реал»? Мне хорошо здесь, но в футболе как — никогда не знаешь, что что тебя ждёт в будущем, — приводит слова Мбаппе AS.

Напомним, что Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира—2018, который прошёл в России. Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.