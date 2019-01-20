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08:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе: Переход в «Реал»? Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не исключил, что в будущем может стать игроком мадридского «Реала».

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Источник: Reuters

«Я очень доволен тем, как складываются мои дела в «ПСЖ» на данный момент, у меня контракт с клубом до 2021 года, поэтому сейчас неподходящий момент думать о чём-либо ином.

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Манит ли меня возможность перейти в «Реал»? Мне хорошо здесь, но в футболе как — никогда не знаешь, что что тебя ждёт в будущем, — приводит слова Мбаппе AS.

Напомним, что Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира—2018, который прошёл в России. Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.

20-летний Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер форварда за € 135 млн. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Франции и забил 17 голов.

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