«Галатасарай» отказался продавать «Краснодару» нападающего Гюмюса

Источник: AFP 2019

Руководство «Галатасарая» отказалось продавать 25-летнего форварда «Краснодару» в это трансферное окно, однако игрок может бесплатно достаться «быкам» предстоящим летом.

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Действующий контракт Гюмюса рассчитан до 30 июня 2019 года. «Галатасарай» пока не договорился с ним о продлении сотрудничества, но в ближайшее время собирается сделать новое предложение.

Сейчас Синан зарабатывает в Турции € 650 тыс. в год. Футболист хочет подписать новое соглашение с «Галатасараем» на более выгодных для себя финансовых условиях.