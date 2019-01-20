«Галатасарай» отказался продавать «Краснодару» нападающего Гюмюса
«Краснодар» интересуется нападающим турецкого «Галатасарая» Синаном Гюмюсом, сообщает Sabah.
«Краснодар» интересуется нападающим турецкого «Галатасарая» Синаном Гюмюсом, сообщает Sabah.
Руководство «Галатасарая» отказалось продавать 25-летнего форварда «Краснодару» в это трансферное окно, однако игрок может бесплатно достаться «быкам» предстоящим летом.
Действующий контракт Гюмюса рассчитан до 30 июня 2019 года. «Галатасарай» пока не договорился с ним о продлении сотрудничества, но в ближайшее время собирается сделать новое предложение.
Сейчас Синан зарабатывает в Турции € 650 тыс. в год. Футболист хочет подписать новое соглашение с «Галатасараем» на более выгодных для себя финансовых условиях.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Гюмюс забил 3 гола в 12 матчах. «Галатасарай» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.